شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المكسرات والتفاح وزيت الزيتون قد يساهم فى خفض مستويات الكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية عن أخبار مثيرة بالنسبة لمرضى الكولسترول، وذلك وفقًا لتقرير نشر بالمجلة الطبية "Prescriber"، وأشرف عليه ثلاثة من أشهر الأطباء البريطانيين، حيث أشارت إلى أن الاعتماد على الأطعمة وبعض الوسائل الطبيعية قد يساهم بشكل رائع أكثر من المتوقع فى خفض مستويات الكولسترول بالدم.

وأشار التقرير إلى أن تناول المكسرات والتفاح وزيت الزيتون قد يساهم فى خفض مستويات الكولسترول بالدم بشكل يماثل فاعلية أدوية الكولسترول، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية، وخاصة ً أن هذه الأدوية تسبب أثارًا جانبية عديدة بالإضافة إلى ثمنها المرتفع.

واقترح الباحثون ضرورة وصف هذه الوسائل الطبيعية للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكولسترول بالدم وخاصة ً أنها تساهم فى خفضها بفاعلية رائعة لا تقل عن فوائد الأدوية.

وأضاف الباحثون أن أدوية الكولسترول لها جانب سلبى آخر يخفى عن الكثيرين، وهو أن الكثير من المرضى الذين يقومون بتناولها غالبًا ما يفرطون فى تناول الأطعمة الغنية بالكولسترول والدهون المشبعةً، ظناً منهم أن الأدوية ستقوم بعلاج الآثار السلبية لهذه الحمية الغذائية الضارة، وهو ما يخالف الحقيقة.

وكما أشار التقرير أن 80% من مرضى القلب والأوعية الدموية يتبعون أنماط غير صحية بالمرة، وهو ما يؤكد كلام الباحثين، وتشمل الممارسات الضارة: تناول أطعمة غير صحية والتدخين ونقص النشاط الرياضى وتناول المشروبات الكحولية.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Prescriber"، وهى المجلة الرائدة فى بريطانيا فى مجال وصف الأدوية، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر يناير الجارى.