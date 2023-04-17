بيروت - نادين محمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا مرض ماربورغ وباءً في أول انتشار له، وهو مرض ينتقل عن طريق الخفافيش، وينتقل إلى الناس عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو لمس الأشياء الملوثة بالفيروس. ويشبه فيروس ماربورغ فيروس الإيبولا، وهو مرض شديد العدوى مع معدل وفيات يصل إلى 88 بالمائة، و هي حمى نزفية نادرة يمكن أن تضر بأعضاء الجسم وتؤدي إلى حدوث نزيف. إليك أهم أعراض فيروس ماربورغ.

أعراض فيروس ماربورغ

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بمجرد أن يصيب الفيروس شخصًا ما، يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، مع الدم أو الإفرازات أو الأعضاء أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين، ومن الأسطح والمواد مثل الفراش والشراشف الملوثة بهذه السوائل.

تشمل بعض الأعراض الشائعة التي شوهدت في الحالات المكتشفة في غينيا الاستوائية الحمى والإسهال والتعب والقيء. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما أن فترة حضانة المرض تتراوح من 2 إلى 21 يومًا وتشمل الأعراض الأخرى:

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تميز مرض فيروس ماربورغ عن الأمراض المعدية الأخرى بإمكانية تشخيص المرض باستخدام اختبارات تحييد المصل، وعزل الفيروس عن طريق زراعة الخلايا كما أنه حاليًا، لا يتوفر لقاح أو علاج لحماية الناس من فيروس ماربورغ.

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يمكن استخدام العلاجات مثل استخدام منتجات الدم والعلاجات المناعية والعلاجات الدوائية، وغالبًا ما تُستخدم السوائل الفموية أو الوريدية لمعالجة الجفاف والتي قد تزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة.

الوقاية من أعراض فيروس ماربورغ

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لم يتم تحديد التدابير الوقائية ضد عدوى فيروس ماربورغ بشكل واضح عن طريق تجنب الاتصال الجسدي الوثيق مع مرضى ماربورغ، يجب ارتداء القفازات ومعدات الحماية الشخصية المناسبة عند رعاية المرضى في المنزل، ويمكن أن يساعد غسل اليدين المنتظم في منع الإصابة.

وعلى الرغم من كونه مرضًا نادرًا، يمكن أن ينتشر فيروس ماربورغ بسهولة إلى أشخاص آخرين، خاصةً طاقم الرعاية الصحية وأفراد الأسرة الذين يعتنون بالمريض المصاب.

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المصدر:موقع boldsky