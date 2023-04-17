بيروت - نادين محمد - فوائد رفع الرجلين على الحائط عديدة، فقد تسمح للعقل والجسم بالاسترخاء وتخفيف التوتر والإجهاد، فهي واحدة من أكثر طرق اليوغا سهولة لأنها لا تتطلب الكثير من المرونة أو القوة، كما أن فوائدها مذهلة للتأمل في الصباح أو وقت النوم.

ومع ذلك يجب أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة مثل فشل القلب الاحتقاني والفشل الكلوي وتليف الكبد، الابتعاد عن رفع الرجلين على الحائط لأنها تتسبب في زيادة حجم السوائل في أجسامهم وإعادتها إلى الدورة الدموية، مما قد يؤدي إلى إجهاد القلب.

1. فوائد رفع الرجلين على الحائط لإراحة العقل والجسم

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رفع الرجلين على الحائط طريقة رائعة لتهدئة أعصابك، وتجعلك تشعرين بتحسن. ستكونين قادرة على الاسترخاء بعمق، والتخلص من القلق والتوتر، والعودة إلى التوازن. يمكن أن يعيد الجسم إلى قدرته الفطرية على الراحة والاسترخاء والشفاء الذاتي.

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2. فوائد رفع الرجلين على الحائط لزيادة الدورة الدموية

يمكن أن تساعد هذه الطريقة في علاج الوذمة في الساقين والقدمين، مما يعكس تأثيرات الجاذبية على الجزء السفلي من الجسم. كما أنه يسهل التصريف الوريدي، ويحسن حركة السائل اللمفاوي للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، أو يقضون الكثير من الوقت في الوقوف أثناء النهار.

يساعد رفع الساقين على تصريف السوائل الزائدة، ويساعد الدورة الدموية عن طريق تسهيل عودة الدم إلى القلب.

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3. تهدئة تقلصات العضلات

رفع الرجلين على الحائط واحدة من أفضل الطرق للمساعدة في تخفيف التوتر وتهدئة الساقين والقدمين المتورمتين أو المتشنجتين. يمكن أن يكون هذا علاجًا بعد التمارين الرياضية أو النشاط البدني، أو من الآثار الضارة للجلوس أو الوقوف أثناء النهار.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد رفع الرجلين على الحائط في استرخاء قاع الحوض وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية والمشاكل المرتبطة بها مثل آلام الظهر والصداع وآلام البطن.

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الصورة من موقع freepik

4. تمدد أوتار الركبة والأرداف

رفع الرجلين على الحائط والأرداف والعمود الفقري والوركين يساعد على تخفيف الضغط عن أسفل ظهرك. علاوة على ذلك، فإن زاوية الجسم في هذه الطريقة يقلل منحنى العمود الفقري، مما يؤدي إلى إطالة وتمديد عضلات الظهر. كلما اقترب الوركان من الحائط، زاد تمدد أوتار الركبة مما يحسن مرونتك.

5. يخفف من توتر أسفل الظهر

يخفف رفع الساقين لأعلى الجدار الضغط على منطقة أسفل الظهر ، مع إرخاء العضلات وإطالة أوتار الركبة، وظهر العنق بلطف لتخفيف آلام الظهر.

الصورة من موقع freepik

6. يخفف الصداع النصفي

نظرًا لأن معظم حالات الصداع مرتبطة عادةً بالتوتر، فإن وضع الساقين لأعلى الحائط يساعد على شد عضلات رقبتك وكتفيك وظهرك واسترخائها مع تحسين تدفق الدم إلى رأسك.

7. تحسين عملية الهضم

عندما يتم رفع الأرجل أعلى الحائط والتنفس البطيء والمنتظم، فسوف تستفيد من الاستجابة العصبية "للراحة والهضم". في هذه الحالة، سيعمل جسمك بنشاط على هضم أي شيء أكلته، بالإضافة إلى العمل على شفاء جسمك وإصلاحه.

8. يحسن النوم

الصورة من موقع freepik

رفع الرجلين على الحائط يساعد على التنفس والتحكم في معدل ضربات قلبك، ويساعد بدوره على تقليل القلق والتوتر والأرق.

9. المساعدة على تهدئة العقل

من خلال الاسترخاء التام لجسمك والتركيز على التنفس العميق يمكن أن يساعد رفع الساق لأعلى في زيادة مستويات الطاقة، والمساعدة في توازن ضغط الدم، وتهدئة الألم.

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المصدر:موقع هيلث لاين