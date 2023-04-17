بيروت - نادين محمد - يعد الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم. وقد يحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

يمكن توريث ارتفاع الكوليستيرول، ولكن عادةً ما تحدث هذه الحالة نتيجة لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، الأمر الذي يجعل هذا الارتفاع قابلًا للعلاج والوقاية منه. باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأدوية في بعض الأحيان، يمكن خفض الكوليستيرول المرتفع. إليك أهم أعراض ارتفاع الكوليسترول التي يجب الانتباه إليها .

أعراض ارتفاع الكوليسترول

يعد ارتفاع الكوليستيرول في الدم ليس له أعراض بل إن إجراء اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة للكشف عن إصابتك. و ينبغي إجراء أول فحص للكوليسترول بين سن 9 أعوام و11 عامًا، ثم تكراره كل خمس سنوات بعد ذلك.

يوصي المعهد القومي للقلب والرئة والدم بإجراء فحوصات الكوليسترول كل عام أو عامين للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا وللنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 55 و65 عامًا. وينبغي أن يخضع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لفحوصات الكوليسترول سنويًا.

على الجانب الآخر، تعد أبرز العلامات الخفية التي يظهرها جسمك عندما يكون الكوليسترول مرتفعًا هي كالتالي:

1. النوبة القلبية

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تعد من أبرز أعراض ارتفاع الكوليسترول ظهور مشاكل في القلب. إذا كنت ترغبين في التغلب على هذه المشكلة وتجنبها من أن تصبح كابوسًا ، فيجب عليك زيارة طبيب القلب فستؤدي مستويات الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

2. ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم هو علامة يجب البحث عنها أيضًا. فقد يقوم الطبيب بقياس ضغط الدم في أسرع وقت ممكن. سيساعدك هذا على تقليل المشكلات التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

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3. مرض السكري

يعد مرض السكري علامة شائعة أخرى على احتمال إصابتك بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يمكن أن يكون لمرض السكري تأثير كبير على مستويات الكوليسترول لديك، حيث تميل جزيئات الكوليسترول التي تتدلى حول الشرايين - مما يعني أن الأوعية الدموية يمكن أن تتضرر بلا داع.

لذلك، يجب أن تحاولي تغيير نظامك الغذائي وأسلوب حياتك ليتناسب مع مشكلات مرض السكري التي تواجهينها.

4. ألم في الصدر أو ذبحة صدرية

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هل تعانين من آلام شديدة في الصدر؟ مترافق مع الحموضة المعوية. خذِ بعض علاجات الحرقة ، وإذا استمر الألم ، فأنت بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي. ومع ذلك ، فإن ألم الصدر المنتظم الذي لا يمثل حرقة في المعدة هو علامة على الأرجح على إصابتك بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. مع وضع ذلك في الاعتبار، يجب أن تتطلعي إلى المشاركة في المزيد من التمارين البدنية - وكذلك قضاء بعض الوقت في النظر إلى نظامك الغذائي.

إذا كنت جادة في التغلب على هذه المشكلة ، فأنت بحاجة إلى التفكير في سبب إصابتك بآلام في الصدر، ثم القيام بشيء حيال ذلك.

5. السكتة الدماغية

تعتبر السكتات الدماغية علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، وكذلك الشعور العام بأنك قد تكوني على وشك الإصابة بسكتة دماغية.

6. الألم أثناء المشي

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هل شعرت يومًا أن ساقيك متوترة بشكل دائم وغير قادرة على تقديم الأداء الذي تحتاجه؟ اذاً فإن تلك الأرجل المؤلمة ليست مجرد علامة على أنك جلست لفترة طويلة أو كنت بحاجة إلى الجري. غالبًا ما تكون الأعراض التي تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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المصدر: موقع مايوكلينك