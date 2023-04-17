شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعزز ممارسة الرياضة من المزاج والطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل التمارين الرياضية على تعزيز لياقة جسمك وكذلك مزاجك ، وكلاهما يساهم في صحتك العامة ورفاهيتك، وتزيد من مستويات الإندورفين ، وهو عبارة عن مواد كيميائية عصبية أو هرمونات في الدماغ يتم إنتاجها وتخزينها في منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية . يفرزها جسدك عند ممارسة الرياضة ، خاصةً عندما تتحدى نفسك بنشاط متوسط ​​الشدة مثل التمارين الهوائية ، والتمارين متوسطة الشدة ، وتدريب الأثقال.

أظهرت الأبحاث أن الإندورفين يرتفع بعد ساعة من التمرين، ويعد إطلاق الإندورفين بعد التمرين يساعد في تخفيف الألم وتقليل التوتر وتعزيز شعورك العام بالرفاهية. انها "عالية العداء." وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وتعزز التمارين الرياضية صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يسمح لك بتحمل أكبر طوال اليوم. من أجل صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام ، توصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يقل عن 150 دقيقة (2.5 ساعة) من النشاط الهوائي المعتدل الشدة (مثل المشي السريع والتمارين الرياضية المائية والتنس) أسبوعيًا.

و يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة على النوم بشكل أفضل وبالتالي تشعر بمزيد من الانتعاش والنشاط طوال اليوم. نظرت دراسة نشرت في مجلة أبحاث النوم في الأشخاص الذين يعانون من الأرق والذين يمارسون ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة موزعة على مدار أسبوع. وجد الباحثون أن هذا القدر من النشاط البدني لم يكن مرتبطًا فقط بانخفاض كبير في شدة أعراض الأرق ، ولكن أيضًا بالمزاج المرتفع.

يقول جيل سالتز ، طبيب نفسي وأستاذ مساعد إكلينيكي للطب النفسي في مستشفى NewYork-Presbyterian غالبا ما تعمل التمارين على تحسين اليقظة والوظيفة الإدراكية على المدى الطويل ، مما يمكن أن يحسن الحالة المزاجية" . والتمرين يتسبب في إطلاق الدوبامين والسيروتونين ، وكلاهما ناقل عصبي يلعب دورًا في الحفاظ على الحالة المزاجية. كما أنه يبطئ من إفراز الكورتيزول ، وهو الهرمون الذي يتدفق عندما نكون تحت ضغط مزمن. هذه التغيرات الهرمونية مفيدة لخلايا دماغنا ، وتعزز الوظيفة المعرفية المحسنة وتعزز المزاج.