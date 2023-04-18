شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الإجهاد على أجسامنا.. من مشاكل الجهاز الهضمي إلى تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإجهاد هو جزء طبيعي وضروري من الحياة يساعدنا على الاستجابة للمواقف الصعبة ، ولكن عندما يصبح التوتر مزمنًا أو ساحقًا ، يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتنا ورفاهيتنا.

وفقا لموقع " onlymyhealth" عندما نشعر بالتوتر ، يمر جسمنا بسلسلة من التغييرات الفسيولوجية، تم تصميم هذه التغييرات لمساعدتنا على الاستجابة للتهديد أو التحدي المتصور، يتم تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي ، مما يفرز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. تعمل هذه الهرمونات على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس ، مما يجعلنا نقاتل أو نهرب.





كيف يؤثر الإجهاد على أجسامنافي حين أنه من المعروف جيدًا أن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى الصداع وتوتر العضلات واضطرابات النوم ، إلا أن هناك أيضًا عدة طرق مفاجئة يؤثر فيها التوتر على جسمك.





مشاكل في الجهاز الهضمييمكن أن يؤدي الإجهاد إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإمساك والإسهال، ينشط الإجهاد الاستجابة للقتال أو الهروب في الجسم ، مما قد يتسبب في إبطاء الجهاز الهضمي أو توقفه عن العمل تمامًا.





ضعف جهاز المناعةيمكن أن يضعف التوتر جهاز المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا. تعمل هرمونات الإجهاد على تثبيط إنتاج خلايا الدم البيضاء الضرورية لمحاربة العدوى.





مشاكل البشرةيمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم الأمراض الجلدية الموجودة مثل حب الشباب والصدفية والأكزيما، يمكن أن تسبب هرمونات التوتر التهابًا في الجلد ، مما يؤدي إلى الاحمرار والحكة والتقشر.





مشاكل الإنجابيمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على الصحة الإنجابية، عند النساء ، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تعطيل الدورة الشهرية وتقليل الخصوبة. عند الرجال ، يمكن أن يقلل الإجهاد من عدد الحيوانات المنوية وجودتها.





مشاكل قلبيةيمكن أن يزيد الإجهاد المزمن من خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن تتسبب هرمونات التوتر في تسريع ضربات القلب وتضييق الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف الشرايين.





مشاكل الذاكرة والتركيزيمكن أن يؤثر التوتر على ذاكرتك وتركيزك، يمكن أن تتداخل هرمونات التوتر مع الاتصال بين خلايا الدماغ ، مما يؤدي إلى النسيان وصعوبة التركيز وضباب الدماغ. تساقط الشعريمكن أن يسبب الإجهاد المزمن تساقط الشعر أو ترققه، يمكن لهرمونات التوتر أن تعطل دورة النمو الطبيعي لبصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى دخولها مرحلة الراحة قبل الأوان، مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر.

يمكن أن يؤثر الإجهاد على العديد من أجهزة الجسم المختلفة ، من الجهاز الهضمي إلى صحتك الإنجابية، من المهم إيجاد طرق لإدارة التوتر ، مثل التمارين أو التأمل أو العلاج لحماية صحتك الجسدية والعقلية.