شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد اللوز على صحة العضلات أثناء التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يساعد تناول وجبات خفيفة بانتظام في تخفيف الألم والتصلب بعد التمرين المكثف إذا لم يكن جسمك معتادًا على مثل هذا الجهد، وحسب ما ذكره موقع webmed وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز كل يوم لمدة شهر لديهم المزيد من الدهون المعززة للتعافي في دمائهم بعد جلسة واحدة من التمارين الشاقة مقارنة بمجموعة تناولت لوح حبوب بنفس العدد من السعرات الحرارية.

ما هو أكثر من ذلك ، "أفادوا أيضًا أنهم شعروا بتعب وتوتر أقل ، وتحسن في الساق ، وانخفاض تلف العضلات بعد التمرين

كان المشاركون في الدراسة البالغ عددهم 64 (38 رجلاً و 26 امرأة) تتراوح أعمارهم بين 30 و 65 عامًا ولم يمارسوا تمارين الأثقال بشكل منتظم كانت الدراسة عبارة عن تجربة عشوائية محكومة ، مما يعني أنه تم وضع الأشخاص بشكل عشوائي في واحدة من مجموعتين: مجموعة تناولت 2 أوقية من اللوز كل يوم ، ومجموعة ضابطة تناولت قطعة من الحبوب يوميًا تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية.

وأخذ الباحثون عينات من الدم والبول مباشرة بعد جلسة التمرين وكل يوم لمدة أربعة أيام بعد ذلك، قام كل مشارك بتصنيف تأخر ظهوره في العضلات ,غالبًا ما يتم اختصاره إلى DOMS) ، أو الألم والصلابة التي شعرت بها بعد التمرين الشاق الذي لم يكن مشروطًا للقيام به.

أفاد الأشخاص الذين تناولوا اللوز بتعب وتوتر أقل بعد التمرين كما هو متوقع ، أدت ساعة ونصف من التمرين إلى زيادة في شعور جميع المتطوعين الذين أبلغوا عن أنفسهم بألم العضلات ، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة وزيادة التعب.

في الوقت نفسه ، كان لدى الأشخاص الذين تناولوا اللوز مستويات أقل بنسبة 40 في المائة من الدهون السامة في دمائهم مقارنة بأولئك في المجموعة الضابطة، و أشار مؤلفو الدراسة إلى أن هذه الدهون لها آثار سلبية على الصحة العامة وتعافي الجسم من التمارين الرياضية.

اللوز مليء بالمغذيات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة

بشكل عام ، كانت المجموعة التي تناولت اللوز تعاني من إجهاد أقل بعد التمرين وتلف في العضلات من خلال تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي الناجم عن التمارين الشاقة ، بدا أن المكسرات تساعد الناس على التعافي بسرعة أكبر.

نستنتج أن اللوز يوفر مزيجًا فريدًا ومعقدًا من العناصر الغذائية ومزيج البوليفينول الذي قد يدعم التعافي الأيضي من المستويات المجهدة من التمارين الرياضية.

وقال إن اللوز غني بالبروتين وأنواع صحية من الدهون وفيتامين E والمعادن والألياف ، وتحتوي قشرته البنية على مواد تسمى بوليفينول تساعد في السيطرة على الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الأمعاء الغليظة.

البوليفينول هو فئة من المركبات الموجودة في العديد من الأطعمة النباتية ، وفقًا لمركز كيندال ريغان للتغذية في ولاية كولورادو . تعمل معظم مادة البوليفينول كمضادات للأكسدة في الجسم وتحمي من الأضرار البيئية ، مثل أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتلوث تحتوي الفواكه والخضروات والفاصوليا وفول الصويا أيضًا على مادة البوليفينول.