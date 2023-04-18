شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الملاريا.. تعرف على الأعراض والتشخيص والعلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الملاريا تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان في جميع أنحاء العالم وسببًا رئيسيًا للمرض والوفاة في العديد من البلدان النامية ، وخاصة عند الأطفال الصغار.والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وتحدث معظم حالات الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ، لكن المرض يصيب أيضًا عدة مناطق أخرى من العالم ، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وفقا لما نشره موقع everydayhealth

علامات وأعراض الملاريا

إذا أصبت بطفيلي مسبب للملاريا ، فعادة ما يستغرق ظهور الأعراض ما بين 10 أيام وأربعة أسابيع.و قد تظهر الأعراض على بعض الأشخاص في وقت متأخر قد يصل إلى عام بعد الإصابة. غالبًا ما توصف أعراض الملاريا بأنها تشبه أعراض الأنفلونزا وقد تشمل ما يلي:

حمى

قشعريرة برد

صداع

آلام العضلات

تعب

ضعف شديد

استفراغ و غثيان

ألم في الصدر أو البطن

سعال

يعاني بعض المصابين بالملاريا من نوبات من "النوبات" ، والتي تبدأ عادةً بقشعريرة تليها حمى شديدة ، وتعرق ، ثم العودة إلى درجة حرارة الجسم الطبيعية. تستغرق كل دورة عادة من 6 إلى 10 ساعات.

و قد يؤدي الفحص البدني لشخص مصاب بالملاريا إلى النتائج التالية:

ارتفاع درجة حرارة الجسم

تضخم الطحال

اليرقان الخفيف (مستويات مرتفعة من البيليروبين)

تضخم الكبد

زيادة معدل التنفس

في البلدان التي تندر فيها الملاريا ، قد لا يتم التعرف على المرض لأن أعراضه غالبًا ما تكون مشابهة لأعراض العدوى الأخرى.

كيف يتم تشخيص الملاريا؟

من المهم الحصول على تشخيص دقيق قبل بدء علاج الملاريا والتشخيص في أقرب وقت ممكن. قد يسترشد علاجك بنتائج الاختبار من عملية التشخيص.

لتشخيص الملاريا ، سيسألك طبيبك عن صحتك وتاريخ سفرك ، وسيجري فحصًا بدنيًا ، ويطلب اختبارات دم.

يمكن أن تكشف اختبارات الدم المختلفة:

ما إذا كنت مصابًا بالملاريا

ما نوع الطفيليات التي تسبب الملاريا لديك

ما إذا كان الطفيل الخاص بك مقاومًا لبعض الأدوية

تكون أدوية الملاريا الوقائية فعالة إذا تم تناولها بشكل صحيح ، ولكن أحيانًا يصاب الأشخاص بالملاريا إذا لم يأخذوا الحبوب كما هو موصوف - مما قد يطيل فترة الحضانة ويؤخر ظهور الأعراض لأسابيع أو حتى شهور.

بمجرد ظهور الأعراض ، ستواجه على الأرجح "نوبات" من الملاريا تستمر من 6 إلى 10 ساعات. قد تحدث هذه الهجمات كل يومين إلى ثلاثة أيام ، لكنها لا تتبع هذه القاعدة دائمًا.السهم الأيمنيمكن أن تستمر الملاريا إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح أو بنجاح. هذا يعني أنه يمكن أن يسبب نوبات من الأعراض المتكررة لسنوات ، خاصة إذا كان شكلًا خفيفًا من المرض.

خيارات العلاج والأدوية للملاريا

إذا كنت مسافرًا إلى منطقة في العالم تنتشر فيها الملاريا ، فمن المرجح أن يصف لك طبيبك دواءً وقائيًا لتتناوله.