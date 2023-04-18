شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو ارتفاع ضغط الدم في شرايين رئتيك ، وكذلك الشرايين التي تنقل الدم من قلبك إلى رئتيك و هو يختلف عن ارتفاع ضغط الدم الجهازي أو العادي ، الذي يؤثر على الشرايين في جميع أنحاء الجسم ، خارج القلب والرئتين

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يجعل ارتفاع ضغط الدم الرئوي قلبك يعمل بجهد أكبر لضخ الدم عبر رئتيك يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور عدد من الأعراض الخطيرة وفي النهاية يمكن أن يتسبب في تضخم الجانب الأيمن من قلبك وعدم قدرته على ضخ الدم بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي تلف القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم الرئوي إلى مضاعفات خطيرة وحتى مهددة للحياة.





علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم الرئويعادة ما تتطور أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي ببطء ، على مدى أشهر أو حتى سنوات. مع تقدم المرض ، تميل هذه الأعراض إلى التفاقم، و يمكن أن تشبه أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي أعراض المشكلات الطبية الأخرى ، مما قد يجعل التعرف على الحالة أمرًا صعبًا.

قد يسبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي هذه الأعراض:

-ضيق التنفس (في البداية مع النشاط البدني ولكن بعد ذلك في أوقات أخرى مع تقدم المرض)

-التعب أو الضعف

-قلة الشهية

-السعال (قد يكون جافًا أو ينتج دمًا)

-خفة الرأس أو الدوخة أو الإغماء

-ألم أو ضغط في الصدر

-تورم في الكاحلين أو الساقين أو البطن

-تسارع ضربات القلب أو خفقان القلب

-الغثيان وآلام البطن أو القيء

-بحة في الصوت أو صفير

-لون مزرق للجلد أو الشفتين





أنواع ارتفاع ضغط الدم الرئويكجزء من تشخيص ارتفاع ضغط الدم الرئوي ، سيحاول طبيبك تحديد سبب الحالة. بناءً على هذه النتائج ، يمكن تصنيف حالتك على أنها في واحدة من خمس مجموعات:

المجموعة 1: ارتفاع ضغط الدم الرئوي (PAH) ناتج عن مشاكل في بنية الشرايين الرئوية وقد يكون مرتبطًا بأمراض أخرى أو ليس له سبب معروف، و يطلق عليه أحيانًا ارتفاع ضغط الدم الرئوي الأساسي.

المجموعة 2: سببها مرض القلب الأيسر يمكن أن ينتج هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم الرئوي عن مرض الصمام التاجي أو الصمام الأبهري أو ارتفاع ضغط الدم المنتظم على المدى الطويل.

المجموعة 3: يسببها مرض الرئة هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم الرئوي يمكن أن يكون سببه مرض الانسداد الرئوي المزمن أو انقطاع النفس الانسدادي النومي أو اضطرابات الرئة الأخرى.

المجموعة 4: تحدث بسبب جلطات الدم هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم الرئوي يحدث عادة بسبب جلطات الدم في رئتيك أو اضطرابات التخثر الأخرى في ارتفاع ضغط الدم الرئوي الانصمام الخثاري المزمن ، وهو شكل نادر من الحالة في هذه الفئة ، تستمر الجلطات بعد ثلاثة أشهر من تناول مضادات التخثر.

المجموعة 5: ناجمة عن ظروف صحية أخرى قد تتسبب مجموعة كبيرة من الحالات الصحية الأخرى في ارتفاع ضغط الدم الرئوي أو تساهم فيه.

يعتبر نوع حاد من ارتفاع ضغط الدم الرئوي الذي يصيب الأطفال حديثي الولادة ، يسمى ارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر لحديثي الولادة (PPHN) ، منفصلاً عن كل مجموعة من المجموعات التي يتم تشخيصها عند البالغين عادة ما يتم تشخيص PPHN في غضون 72 ساعة بعد الولادة ويتطلب عادة الأدوية والعلاج بالأكسجين للوصول إلى حالة مستقرة.





الوقاية من ارتفاع ضغط الدم الرئويفي حين أن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم الرئوي ليست ممكنة دائمًا ، فقد يوصي طبيبك بعلاجات معينة للحالات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الرئوي كإستراتيجية وقائية. تتراوح هذه الظروف الصحية من جلطات الدم إلى أمراض الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم.

يوصى عمومًا بإجراء اختبارات الفحص الروتيني لارتفاع ضغط الدم الرئوي فقط للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر معروفة ، مثل تصلب الجلد ، أو تاريخ عائلي للحالة ، أو أشكال معينة من أمراض الرئة أو القلب. (1)





مضاعفات ارتفاع ضغط الدم الرئوييمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي أو يساهم في عدد من المضاعفات الخطيرة المحتملة ، خاصةً إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه بشكل فعال. قد تتضمن القائمة هذه المضاعفات:

-جلطات دموية في الشرايين الدقيقة للرئتين

-فقر الدم (خلايا الدم الحمراء غير كافية)

-تضخم الجانب الأيمن للقلب وفشل القلب

-تلف الكبد

-الانصباب التأموري (تراكم السوائل حول القلب)

-نزيف في الرئتين (يحتمل أن يكون مهددًا للحياة)

-مضاعفات الحمل