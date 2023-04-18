شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات منزلية فعالة لعلاج لسعة النحل والتخلص من الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر لسعات النحل أمرًا شائعًا خلال الأشهر الأكثر دفئًا من العام ، خاصةً إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الهواء الطلق، في حين أن لسعات النحل عادة ما تكون غير ضارة ، إلا أنها يمكن أن تكون مؤلمة للغاية ، هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والتورم الناجم عن لسعات النحل، وإليك بعض العلاجات المنزلية الأكثر فعالية لسعات النحل، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

ماذا يحدث إذا لدغتك نحلة؟

في معظم الحالات ، تكون اللدغة بسيطة وآمنة وغير ضارة ، وتتسبب في ألم حاد وخز ، وبعض الاحمرار وبعض التورم بسبب إطلاق السم تحت الجلد ، والذي يمكن أن يستمر لمدة يوم أو يومين، وفي حالة حدوث لسعات متعددة ، يمكن أن تصبح مؤلمة جدًا وخطيرة ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي وانخفاض ضغط الدم وتورم في العينين والحلق وصعوبة في التنفس ومشاكل أخرى.

العلاجات المنزلية لعلاج لسعة النحل1. الثلج

يمكن أن يساعد وضع الثلج على منطقة اللدغة في تقليل التورم والألم ، قم ببساطة بلف بعض الثلج بقطعة قماش أو منشفة ورقية واحتفظ بها على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة، كرر هذه العملية كل بضع ساعات في اليوم الأول بعد اللدغة.

2. صودا الخبز

صودا الخبز هي علاج منزلي فعال لسعات النحل، اخلطي كمية صغيرة من صودا الخبز مع الماء لعمل عجينة ، ثم ضعيها على منطقة اللدغة، قد يساعد ذلك في تقليل التورم والألم.

3. العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التورم والألم الناجم عن لسعات النحل، ضع كمية صغيرة من العسل مباشرة على منطقة اللدغة واتركها لمدة 30 دقيقة قبل غسلها بالماء الدافئ.

4. خل التفاح

يمكن أن يساعد خل التفاح في تحييد السم الحمضي من لدغة النحل ، مما يساعد في تقليل الألم والتورم، انقعي كرة قطنية في خل التفاح وضعيها على منطقة اللدغة لمدة 15-20 دقيقة.

5. الصبار

الصبار مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الألم والتورم الناجم عن لسعات النحل، قم بقطع ورقة الصبار وقم بتطبيق الجل مباشرة على منطقة اللدغة.

6. زيت اللافندر الأساسي

يحتوي زيت اللافندر الأساسي على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومسكنات يمكن أن تساعد في تقليل الألم والتورم الناجم عن لسعات النحل، خفف بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند وضعه على منطقة اللدغة.

7. معجون الأسنان

يمكن أن يساعد معجون الأسنان في تحييد السم من لدغة النحل وتخفيف الألم والتورم، ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على منطقة اللدغة واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.