شكرا لقرائتكم خبر عن تناول التفاح والكوسة والمشمش يساعد فى تقليل الإصابة بالوذمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوذمة هى تورم سببه احتباس كمية زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم، ويمكن أن تصيب الوذمة أى جزء من الجسم، لكنها غالبًا تتكون فى الساقين والقدمين.

وكشفت إحدى الدراسات أن الحمل وتناول بعض الأدوية يؤديان إلى الإصابة بالوذمة، وقد تحدث أيضًا نتيجة لمرض مثل فشل القلب الاحتقانى أو مرض الكلى أو القصور الوريدى، وذلك وفقا لما نشره موقع Gazeta.Ru.





أعراض الإصابة بالوذمة

1. تورم أو انتفاخ الأنسجة الموجودة أسفل الجلد مباشرةً، خاصةً الموجودة في الساقين أو الذراعين.

2. تمدد الجلد أو لمعانه.

3. زيادة حجم منطقة المعدة.

4. الشعور بثقَل فى الساق.

ومن جانبها قالت الدكتورة ناتاليا جريدينا خبيرة التغذية، للتخلص من الوذمة يجب تناول كمية كافية من الألياف الغذائية والخضراوات والتفاح والمشمش المجفف.

وأوضحت خبيرة التغذية أن الموالح والمخللات والأطعمة المدخنة تسبب الوذمة، لذلك يؤدى الإفراط فى تناولها إلى احتفاظ الجسم بالماء، ويكون هذا التأثير واضحا جدا عند تناول هذه المواد فى العشاء.

كما أشارت الطبيبة إلى أن الملح ليس وحده المسبب للوذمة، لأن تناول أطعمة محتوية على السكر يؤدى إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز فى الدم، وبالتالى خروج السائل من الخلايا واندماجه بالسائل الموجود خارج الخلايا، ما يخلق شعورا بانتفاخ الأنسجة.

وأوصت أخصائية التغذية بتناول أطعمة محتوية على البوتاسيوم لتخفيض الوذمة، بجانب تناول البقدونس والخضار والخيار والكوسة والفلفل الحلو والمشمش المجفف والموز والمشمش الطازج، وكذلك الشاى الأخضر والتفاح وثمار الكرز والفراولة وغيرها، وأيضا البرتقال لاحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين С.

وأضافت الطبيبة أن تناول الألياف الغذائية ليس فقط على التخلص من الوذمة فقط، بل وتحسن حركة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك تعطى الألياف الكثير من الطاقة، ويمكن بدلا من الملح والتوابل استخدام الأعشاب والثوم والزنجبيل وعصير الليمون فى النظام الغذائى.