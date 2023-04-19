شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع دقات القلب والأرق وحجوظ العينين من أهم أسباب الإصابة بالغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض الغدة الدرقية متعددة كما أن أسبابها عديدة أيضا، موضحا أن أبرز الأسباب هو ما يعرف بـ تسمم بالغدة الدرقية نظرا لشدة الأعراض عند بعض المرضى.

، أن الغالبية العظمى من الحالات تكون من الإناث وشدة المرض تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والعنيفة (تسمم للغدة الدرقيه) ، ويشير موقع helpe guideإلى أن أبرز الأعراض لمرضى الغدة الدرقية تشمل بعض ما يلى :

1- تسارع دقات القلب.

2- نقصان الوزن رغم زيادة الشهية.

3- الأرق .

4- إسهال.

5- جحوظ العينين

6- إحمرار الجلد

7- تضخم الغدة الدرقية

8- اضطراب الطمث.

9- الشعور بالحرارة الشديدة رغم اعتداد الطقس.

وأشار الموقع أن هناك 3 أنواع من العلاجات أبرزها، العلاج الدوائى، العلاج باليود المشع، العلاج الجراحى.