شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف معلومات عن المرض.. 5% من البالغين حول العالم يعانون من الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الاكتئاب مرض يعاني منه الكبار والصغار ولم يقتصر علي فئة بعينها او مرحلة عمرية محددة ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الضغوط النفسية والمادية والعاطفية وسوء معاملة الأسرة أحيانا ، والتوتر المستمر أيضا يؤدي إلي الاكتئاب ، والاجهاد الدائما في العمل يجعلك تصل الي مرحلة الاكتئاب .

وكشفت إحدي الدراسات ان الاكتئاب يجعلك تشعر بالرغبة في البكاء أو الحزن ،وسرعة الانفعال والعزلة الاجتماعية عن الآخرين، والإحساس باليأس، ولا تجد متعة في الحياة أو الأشياء التي عادة ما كنت تستمتع بها.

أوضحت منظمة الصحة العالمية في تقديراتها بأن 5% من البالغين حول العالم يعانون من الاكتئاب، وهو اضطراب يتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة من قبل، بالااضافة الي وصول الفرد الي العزلة الاجتماعية . وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

أوضحت الدكتورة جولي سميث، طبيبة نفسية من هامبشاير بإنجلترا المعلومات الثلاثة التي يخطئ الناس عادة فهمها بشأن الاكتئاب .



معلومات خاطئة حول مفهوم الاكتئاب : ​1. الاكتئاب لا يقتصر فقط على الحالة المزاجية السيئةتتضمن بعض الأعراض الشائعة لحالة الصحة العقلية الشعور بالإحباط، والفراغ، وفقدان الشغف بالأنشطة التي يستمتع الفرد بها عادة.

فإن أحد المفاهيم الخاطئة هو أنه إذا كنت تعاني من الاكتئاب، فإنك تشعر فقط بالإحباط. لكن هذا ليس هو الحال دائما، فان القلق المستمر يجعلك مكتئبا .





2.يمكن أن يكون الاكتئاب جسديالا يؤثر الاكتئاب عليك عاطفيا فقط، حيث تؤكد الدكتورة جولي ان الاكتئاب ليس نفسيا فقط، إنه جسدي أيضا. أول شيء ستلاحظه أحيانا هو نقص الطاقة

وأوضحت الدكتورة جولي أن المريض قد يعاني أيضا من الأوجاع والآلام التي لا يبدو أن لها سببا واضحا.





ويعتقد الخبراء أن الاكتئاب يمكن أن يجعلك تشعر بالألم :- آلام العضلات والمفاصل

- ألم في الظهر

- الصداع

- ألم الصدر وأيضا يواجه مريض الاكتئاب عدة مشاكل منها:

- التحرك أو التحدث ببطء أكثر من المعتاد

- تغيرات في الشهية أو الوزن

- الإمساك

- الأوجاع والآلام غير المبررة

- نقص الطاقة

- تغييرات في الدورة الشهرية

-. اضطرابات فب النوم 3. الاكتئاب مقابل الحزن

اشارت الدكتورة جولي الي ان هناك فرق بين الاكتئاب والحزن ، فالحزن هو مجرد واحد من العديد من أعراض الاكتئاب.وان الحزن يمكن ان تشعر به لحظة او بعض الأوقات الا ان الاكتئاب مرض يكون طويل الأمد .





وتشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور بالاتي :- الشعور بالضيق أو الرغبة في البكاء أو الحزن

- الاضطراب أو سرعة الانفعال

- الشعور بالذنب وعدم تقدير الذات واحتقارها

- الشعور بالفراغ

- الانعزال وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين

- لا تجد متعة في الحياة أو الأشياء التي عادة ما تستمتع بها

- شعور بعدم الواقعية

- اليأس