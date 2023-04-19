وصفات طبيعية لتحسين الهضم في العيد 

بيروت - نادين محمد - الأمعاء غير الصحية هي أرض خصبة لمختلف الأمراض الجسدية. تؤدي زيادة تناول الأطعمة المصنعة إلى اضطرابات الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي وعدم تحمل اللاكتوز.

القناة الهضمية الصحية تعني أن الميكروبيوم متوازن وهذا ينعكس على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما يقلل الالتهاب. تلعب الأمعاء، التي تشمل الأمعاء الدقيقة والغليظة، دورًا مهمًا في الصحة العامة لأنها مسؤولة عن معالجة وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام ، ودعم جهاز المناعة.

إذا شعرتِ بأن الأمعاء مضطربة ولا تقوم بدورها على نحو سليم فهذا يعني أنكِ بحاجة إلى محفزات يمكن أن تكون متوفرة في المنتجات الطبيعية.

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علاجات منزلية لتحسين الهضم:

1. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في تهدئة الأمعاء وتقليل الالتهاب. تناولي الزنجبيل بأشكال مختلفة مثل شاي الزنجبيل أو الزنجبيل المبشور في وجبات الطعام أو مكملات الزنجبيل.

ما رأيك في معرفة المزيد عن أعراض عسر الهضم

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2. البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا جيدة تساعد في تطوير أمعاء صحية عن طريق موازنة بكتيريا الأمعاء. يمكنك العثور على البروبيوتيك في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكفير والخضروات المخمرة الأخرى. يمكنك أيضًا تناول مكملات البروبيوتيك بعد استشارة اختصاصي.

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3. زيت النعناع

ثبت أن النعناع له تأثيرات مهدئة على القناة الهضمية، والتي يمكن أن تساعد في مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم. يمكنك تناول النعناع على شكل شاي النعناع أو استخدام زيت النعناع في العلاج بالروائح أو تخفيفه في زيت ناقل لتدليك منطقة البطن.

4. مرق العظام

مرق العظام هو سائل غني بالمغذيات يُصنع عن طريق غلي العظام واللحوم والخضروات. إنه غني بالكولاجين والجيلاتين والعناصر الغذائية الأخرى الصديقة للأمعاء التي يمكن أن تساعد في دعم بطانة الأمعاء الصحية وتحسين الهضم.

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هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تحسين صحة الأمعاء بشكل عام. لا تتناولي المضادات الحيوية دون داع إلا إذا كنتِ مضطرة. يمكن تناول المضادات الحيوية لمكافحة العدوى البكتيرية لكن بعد استشارة الطبيب.

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المصدر: everyday health