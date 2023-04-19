أسرع طريقة لتقشير الجسم بمكونات طبيعية قبل العيد

تحضير مقشر طبيعي للجسم في المنزل، هي واحدة من أسرع الطرق للحصول على بشرة متوهجة وصحية قبل العيد، حيث تعتبر مقشرات الجسم منزلية الصنع طريقة سهلة وعملية واقتصادية للحفاظ على ترطيب الجسم ونظافته، باستخدام المكونات المناسبة لنوع بشرتك، يمكنك استخدام مقشر الجسم للتخلص من الجلد الميت، وإزالة انسداد المسام، وترطيب بشرتك، وترك بشرتك ناعمة ومشرقة. سواء كان ذلك باستخدام الزبادي أو الكركم أو دقيق الشوفان أو الليمون أو السكر أو مقشر الجسم بزيت جوز الهند، فإن استخدام مقشر الجسم لمدة تصل إلى 15 دقيقة مرتين في الأسبوع يمكن أن يترك بشرتك ناعمة ونضرة ومتوهجة.

كيفية عمل مقشر الجسم في المنزل

مقشر الجسم بالقهوة والسكر لتوهج البشرة

كوب قهوة مطحونة

نصف كوب سكر

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

3 كبسولات فيتامين هـ

طريقة تحضير المقشر

امزجي جميع المكونات حتى تحصل على عجينة خشنة.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف، بحركات دائرية، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج عن جسمك باستخدام مقشر الجسم المرطب والماء الفاتر.

2-3 مرات في الأسبوع

مقشر الجسم بملح البحر للبشرة المتوهجة

1 كوب ملح البحر

نصف كوب زيت زيتون

5-15 قطرة من الزيت العطري من اختيارك

طريقة تحضير المقشر

امزجي جميع المكونات حتى تحصل على عجينة خشنة.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف، بحركات دائرية، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج عن جسمك باستخدام مقشر الجسم المرطب والماء الفاتر.

مرة في الأسبوع للبشرة الجافة، ومرتين في الأسبوع للبشرة العادية، وثلاث مرات في الأسبوع إذا كانت بشرتك دهنية.

مقشر للجسم بزيت جوز الهند لتوهج البشرة

ربع كوب سكر حبيبي

نصف كوب زيت جوز الهند

طريقة تحضير المقشر

امزجي المكونات حتى تحصل على عجينة خشنة. لا تسخني الزيت لأن ذلك قد يتسبب في ذوبان السكر.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف، بحركات دائرية، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج باستخدام مقشر للجسم وماء فاتر.

2-3 مرات في الأسبوع

مقشر بزيت الزيتون والنعناع والسكر لبشرة متوهجة

نصف كوب زيت زيتون

1 كوب سكر بني

15 قطرة من زيت النعناع العطري

طريقة تحضير المقشر

امزجي المكونات حتى تحصل على عجينة خشنة. لا تسخن الزيت لأن ذلك قد يتسبب في ذوبان السكر.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف، بحركات دائرية، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج باستخدام مقشر للجسم وماء فاتر.

2-3 مرات في الأسبوع

مقشر للجسم بملح إبسوم لبشرة متوهجة

1 كوب ملح إبسوم

قطرتان من الزيت العطري من اختيارك

3 قطرات من زيت الجوجوبا

طريقة تحضير المقشر

امزجي المكونات حتى تحصل على عجينة خشنة.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف، بحركات دائرية، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج عن جسمك باستخدام مقشر الجسم المرطب والماء الفاتر.

مرة في الأسبوع للبشرة الجافة، ومرتين في الأسبوع للبشرة العادية، وثلاث مرات في الأسبوع للبشرة الدهنية.

مقشر الجسم من دقيق الشوفان لتوهج البشرة

نصف كوب شوفان غير مطبوخ

نصف كوب سكر بني

كوب عسل خام

نصف كوب زيت الجوجوبا

قطرتان من زيت اللافندر الأساسي

4 قطرات من زيت الجيرانيوم العطري

4 قطرات من زيت اللبان العطري

طريقة تحضير المقشر

اطحني المكونات الجافة حتى تحصل على مسحوق ناعم واخلط المكونات السائلة فيها.

اخلطي باقي المكونات حتى تحصل على عجينة خشنة.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف ، بحركات دائرية ، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق ، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج باستخدام مقشر للجسم وماء فاتر.

مرتين في الأسبوع

مقشر للجسم بالزبادي لتوهج البشرة

1 ملعقة كبيرة زبادي

نصف كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة عسل

3 ملاعق كبيرة سكر

طريقة تحضير المقشر

امزجي المكونات حتى تحصل على عجينة خشنة.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف، بحركات دائرية، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج عن جسمك باستخدام مقشر الجسم المرطب والماء الفاتر.

2-3 مرات في الأسبوع

مقشر الجسم بالفانيليا والسكر لتوهج البشرة

1 1/4 كوب سكر بني

1 كوب سكر أبيض

1 كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خلاصة فانيليا نقية

طريقة تحضير المقشر

امزجي المكونات حتى تحصل على عجينة خشنة.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف، بحركات دائرية، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق ، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج عن جسمك باستخدام مقشر الجسم المرطب والماء الفاتر.

2-3 مرات في الأسبوع

مقشر الجسم بالكركم للبشرة المتوهجة

1 كوب سكر

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم

1 1/2 كوب زيت جوز الهند

طريقة تحضير المقشر

امزجي المكونات حتى تحصل على عجينة خشنة.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف، بحركات دائرية، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق ، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج عن جسمك باستخدام مقشر الجسم المرطب والماء الفاتر.

2-3 مرات في الأسبوع

مقشر الجسم بالليمون والسكر لتوهج البشرة

2 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة عسل

1 حبة ليمون كاملة

طريقة تحضير المقشر

قطعي الليمون إلى نصفين واعصري عصيره في وعاء. لهذا أضيفي المكونات الأخرى واخلطيهم جيدًا.

نظفي بشرتك وضعي العجينة عليها.

استخدمي أصابعك لتدليك المزيج بلطف ، بحركات دائرية ، على بشرتك.

خذي من 5 إلى 10 دقائق لتدليك وتقشير جسمك برفق ، وقضاء 1-2 دقيقة على كل جزء.

اغسلي المزيج باستخدام مقشر للجسم وماء فاتر.

تطبيقه مرتين في الأسبوع

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