شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض بالسكرى.. خليك فى البابونج والحليب للسيطرة على مستوى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتبر الأنسولين أمرًا حاسمًا في التحكم في مستويات السكر في الدم، مع ذلك ، هناك عدد من الظروف التي يمكن أن تعيق السيطرة على نسبة السكر في الدم وتؤدي إلى ارتفاعه، وإليك بعض المشروبات التي ستساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع " ndtv".





جرب هذه المشروبات لتحسين مستويات السكر في الدم:1. شاي البابونج

لطالما تم علاج العديد من الأمراض بشاي البابونج، يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والوقاية من السرطان ، وقد أشارت دراسة حديثة إلى أنه قد يساعدك أيضًا على التحكم في مستويات السكر في الدم، يمكن أن يساعد شرب كوب واحد من شاي البابونج بعد الوجبات في تقليل نسبة السكر في الدم والأنسولين ومقاومة الأنسولين وفقًا للدراسات.

2. عصير الخضار

نظرًا لأن غالبية عصائر الفاكهة 100٪ تحتوي على سكر 100٪ ، يمكنك تجربة عصير الطماطم أو بديل عصير الخضار، للحصول على إمدادات لذيذة من الفيتامينات والمعادن ، اصنع مزيجًا خاصًا بك من الخضار الورقية أو الكرفس أو الخيار مع القليل من التوت، لا تنس تضمين التوت في تناول الكربوهيدرات اليومي.





3. قهوة (بدون سكر)

من خلال تعزيز التمثيل الغذائي للسكر ، قد تساعد القهوة في تقليل فرصتك في الإصابة بمرض السكري من النوع 2، من الأهمية أن تكون قهوتك غير محلاة ، تمامًا مثل الشاي، تحتوي القهوة مع الحليب أو الكريمة أو السكر على سعرات حرارية أكثر بشكل عام ويمكن أن يكون لها تأثير على مستويات السكر في الدم، لديك الكثير من الخيارات للمُحليات منخفضة السعرات أو بدون سعرات حرارية إذا قررت استخدامها.

4. حليب قليل الدسم

يضيف الحليب الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي ، ولكنه يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، قلل من تناولك للحليب إلى ما لا يزيد عن كوبين إلى ثلاثة أكواب سعة 8 أونصات كل يوم ، واختر دائمًا أصنافًا غير محلاة أو قليلة الدسم أو منزوعة الدسم.

5. ماء الكركم

قد يساعد الكركمين ، وهو مركب في هذه التوابل الذهبية ، في الحفاظ على وظيفة البنكرياس ويمنع مقدمات السكري من التطور إلى مرض السكري من النوع 2، يمكن أن يساعد استخدام الكركم الجسم على أن يصبح أكثر حساسية لتأثير الأنسولين.