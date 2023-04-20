شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل تؤثر على مستويات ضغط الدم.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، يحدث عندما يكون ضغط الدم على جدران الشرايين مرتفعًا جدًا، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة، وهذا بدوره يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى قلبك ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

خلال المراحل المبكرة، قد لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم ، ولهذا من المهم تحديد محفزات القاتل الصامت، لفهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم.

العوامل المسئولة عن زيادة مستويات ضغط الدم وفقا لموقع " OnlyMyHealth 1. الإجهاد

الإجهاد هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للارتفاع الفوري في ضغط الدم، عندما تشعر بالتوتر، يفرز جسمك هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول ، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم. يُعرف هذا باسم استجابة "القتال أو الهروب"، وهي استجابة طبيعية للتوتر، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من إجهاد مزمن ، فقد يظل ضغط الدم لديك مرتفعًا ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2. الكافيين

الكافيين سبب شائع آخر للارتفاع الفوري في ضغط الدم، فهو منبه يمكن أن يتسبب في زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويمكن أن يكون هذا التأثير أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين أو الذين يستهلكون كميات كبيرة منه".

3. الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تسبب أيضًا ارتفاعًا فوريًا في ضغط الدم، وتشمل هذه الأدوية التي تحتوي على المنشطات والعقاقير المضادة للالتهابات (NSAIDs) وأنواع معينة من مضادات الاكتئاب.

4. التدخين

وفقًا للطبيب، يمكن أن يسبب التدخين أيضًا ارتفاعًا فوريًا في ضغط الدم، عندما تستنشق دخان السجائر، فإنه يتسبب في تضييق الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، هذا التأثير مؤقت، لكن إذا كنت تدخن بانتظام ، فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن.

5. بعض الأطعمة

يؤثر نظامك الغذائي أيضًا على مستويات ضغط الدم لديك، يمكن أن تسبب بعض الأطعمة ارتفاعًا فوريًا في ضغط الدم، وتشمل هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، مثل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المالحة.

كيف تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

تشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أنه من خلال اتباع أسلوب حياة صحي ، يمكن للمرء تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك ، تشارك هيئة الصحة الأمريكية أنه من خلال منع ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم ، يمكن للمرء أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع ارتفاع مستويات ضغط الدم:

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالخضراوات والفواكه الخضراء ، وأطعمة قليلة الصوديوم

تجنب الأطعمة الدهنية والزيتية والمعالجة

تمرين منتظم

الإقلاع عن التدخين

قل "لا" للتوتر

الحصول على قسط كاف من النوم

ارتفاع ضغط الدم مرض قاتل ولكنه صامت. لأنه لا تظهر عليه أعراض ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية مفاجئة. لذلك ، من المهم مراقبة مستويات ضغط الدم لديك بانتظام ، خاصة إذا كان لديك أي عوامل خطر. بالإضافة إلى ذلك ، لا تشارك في أي أنشطة قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم. من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي لدرء الأمراض.