شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن مهمة في جسمك احميها بـ"واقى الشمس"قبل الخروج.. منها الأذن وفروة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قبل الخروج من المنزل، قد تكونين معتادة على وضع واقى الشمس على بشرتك، ولكن هناك بعض الأماكن المهمة في الجسم التي تجهل الكثيرات وضع كريم واقى الشمس عليها وقد يعرضهن ذلك لمشكلات صحية .

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يجب استخدام واقي الشمس يوميًا ، بغض النظر عن الطقس.

تميل بعض البقع - مثل فروة الرأس والشفاه والأذنين والرقبة والصدر إلى التغاضي عنها ، إما لأن وضع واقي الشمس عليها أمر محرج أو لأن المنطقة لا يبدو أنها تحصل على ما يكفي من أشعة الشمس لضمان عامل الحماية من الشمس، ولكن العديد من هذه المناطق هي مواقع عالية الخطورة لسرطان الجلد.

إذا كنت تعانين من خمسة حروق شمس أو أكثر ، فإن خطر الإصابة بسرطان الجلد ، وهو شكل قاتل من سرطان الجلد ، يتضاعف لكن الاستخدام اليومي لعامل حماية من الشمس 15 أو أعلى يقلل من هذا الخطر بنسبة 50 في المائة ، لذلك من المهم وضع واقي الشمس في كل مكان تسقط فيه الشمس.

ضعى في اعتبارك الآثار طويلة المدى الأخرى للأشعة فوق البنفسجية على بشرتك يمكن إلقاء اللوم على 90 في المائة من شيخوخة الجلد على أساس الشمس ، كما تشير مؤسسة سرطان الجلد ، ولكن وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين أبلغوا عن استخدامهم اليومي للواقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس 15 أو أعلى أظهروا شيخوخة جلد أقل بنسبة 24 في المائة من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك باستمرار.

ومن الأماكن التي يجب وضع كريم واقى الشمس عليها:

1. الأذن

بفضل كل ثناياها ، فإن الأذنين ليست أسهل مكان لوضع واقي الشمس لكنهم يتعرضون للكثير من أشعة الشمس ، لذا لا تتخطيهم ، أن الأذنين هي ثالث أكثر الأماكن شيوعًا لسرطان الجلد.

2. فروة الرأس

إذا كنت تعتقد أن شعرك يحمي فروة رأسك فذلك غير صحيح، فأن الرأس هي أعلى نقطة في الجسم ، وبالتالي فهي أكثر عرضة للحرق من المناطق الأخرى، للمساعدة في منع الإصابة بسرطان الجلد ، يجب دائمًا تطبيق كريم واقىمن اشعة الشمس على فروة الرأس وخط الشعر." على الرغم من أن سرطان الجلد في فروة الرأس ليس شائعًا - فهو يمثل 2 إلى 5 في المائة من جميع الأورام الميلانينية الجلدية ، كما أظهرت الأبحاث ولكن لا يزال يتعين عليك استخدام عامل حماية من الشمس.

3. الجفون

يقول جرين إن الجلد حول عينيك رقيق ، مما يجعله عرضة للإصابة بسرطان الجلد وكذلك علامات الشيخوخة ، مثل التجاعيد وبقع الشمس. يمثل سرطان الجلد على الجفون ما يصل إلى 10 في المائة من جميع سرطانات الجلد .

4. الشفاه

قد لا تفكر في شفتيك كجلد ، لكنها كذلك - ويمكن أن يتطور سرطان الجلد هناك أيضًا. لحسن الحظ ، حماية هذه المنطقة أمر بسيط. كل ما تحتاجه هو مرطب شفاه مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى .

5. العنق والصدر

يمكنك وضع واقي الشمس على وجهك قبل مغادرة المنزل ، ولكن تأكد من وضعه أيضا على العنق والصدر .

6. قدم

ما لم تكونى ترتدين حذاء يغطي كامل الجسم مثل حذاء رياضي ، فقد تكون قدميك قد تمتص الكثير من الأشعة.

من ناحية أخرى ، فإن باطن قدميك أكثر حماية بشكل عام بسبب طبقة سميكة من خلايا الجلد الميتة ، لكن إذا تعرضت قيعان قدميك للأشعة فوق البنفسجية بطريقة ما - على سبيل المثال ، إذا كنت مستلقية على الشاطئ حافي القدمين - فيجب عليك استخدام عامل حماية من الشمس.