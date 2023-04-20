شكرا لقرائتكم خبر عن عبارات لا يجب أن تقولها لشخص مصاب بالثعلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الثعلبة مصطلح يشير إلى تساقط الشعر. وفقًا لـ Penn Medicine ، هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر ، بدءًا من العوامل الوراثية والتوتر وانتهاءً ببعض أنماط الشعر والتغيرات الهرمونية وبعض الحالات الصحية.

يمكن أن تكون بعض أنواع تساقط الشعر أكثر وضوحًا من غيرها. ومع ذلك ، فإن مواجهة تساقط الشعر لأي سبب من الأسباب يمكن أن تكون مؤلمة. التعليقات غير المرغوب فيها من الغرباء والأحباء يمكن أن تجعل تجربة تساقط الشعر أكثر إرهاقًا. و من الشائع أن يكون الناس حساسين بشأن تساقط الشعر ، كما يقول جون براوننج ، طبيب الأمراض الجلدية في تكساس للأمراض الجلدية وأخصائيي الليزر في سان أنطونيو، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

إذا كان لديك صديق أو فرد من العائلة أو أحد معارفك أو زميل في العمل مصاب بالثعلبة ، فمن المهم أن تكون حساسًا لمشاعرهم واحتياجاتهم.

فيما يلي خمسة أشياء لا يجب أن تقولها لشخص مصاب بالثعلبة:





1. "هل أنت مصاب بالسرطان؟"

يمكن أن تؤدي أنواع معينة من تساقط الشعر مثل الثعلبة البقعية إلى الصلع التام ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) . الثعلبة البقعية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجسم بصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى ظهور بقع صلعاء على فروة الرأس أو في منطقة اللحية للرجال،من الصحيح أيضًا أن بعض أدوية العلاج الكيميائي يمكن أن تسبب تساقط الشعر وفي النهاية الصلع التام.

أي أشكال مختلفة من "هل أنت مصاب بالسرطان؟" أو "هل تحصل على علاج كيماوي؟" هي أسئلة يواجهها بعض الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر من أفراد ليسوا على دراية بوضعهم ، كما يقول الدكتور براوننج. حتى لو كنت قادمًا من مكان حسن النية ، فإن مثل هذه الأسئلة غازية على مستويات متعددة - شخصية وطبية - بغض النظر عن سبب تساقط الشعر.

2 - يجب أن ترتدي باروكة

وجدت إحدى الدراسات أن 47.5 % من الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر أفادوا بأنهم يعانون من القلق الاجتماعي. جاءت هذه النتائج من دراسة استقصائية شملت 228 شخصًا مصابًا بالثعلبة ، معظمهم من النساء البيض المصابات بالثعلبة البقعية.

في الواقع ، يمكن أن يكون ارتداء الباروكة أداة رائعة للتعامل مع تساقط الشعر. قال ما يقرب من نصف الأشخاص في الدراسة إن ارتداء باروكة لإخفاء تساقط الشعر هذا يحسن من ثقتهم الاجتماعية. حيث قلل شعر مستعار من فرصة قيام الآخرين بتعليقات ضالة حول شعرهم أو منحهم نظرات شفقة.

في النهاية ، ساعد الشعر المستعار جزئيًا لأن الناس لا يريدون أن يعلق الآخرون عليهم أو يحدقون بهم أو حتى يصرخوا عليهم بشأن كونهم أصلعًا. نظرًا لأن هذا الموضوع يمكن أن يكون مثيرًا ، امتنع عن الإدلاء بتعليقات حول الشعر المستعار ، حتى لو كنت تعتقد أن القيام بذلك سيكون مفيدًا. من المحتمل أن يكون الشخص الذي يواجه تساقط الشعر قد سمع عن الشعر المستعار أو بحث عنه بمفرده ، على أي حال.

3 - صديقي فعل كذا وكذا لنمو شعره مرة أخرى

هذا التعليق غير مفيد في أحسن الأحوال. بالإضافة إلى ذلك ، ما لم تكن طبيبًا محترفًا يعالج تساقط الشعر ، فمن غير المرجح أن تعرف ما الذي سينجح مع الشخص الذي تتحدث إليه. علاوة على ذلك ، إذا كنت تقترح علاجًا يفتقر إلى الأدلة العلمية أو غير مناسب لتساقط شعر الشخص ، فقد تقدم نصائح ضارة.

الخيار الأفضل لمن يعاني من تساقط الشعر هو زيارة طبيب أمراض جلدية