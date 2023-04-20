شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد صحية لتناول اللبن الرائب في موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللبن الرائب، هو غذاء أساسي في العديد من الثقافات، يتم تصنيعه عن طريق تخمير الحليب بمساعدة البكتيريا، مما ينتج عنه طعام دسم، منعش ومغذي يستمتع به الناس من جميع الأعمار، يعتبر اللبن الرائب أكثر شيوعًا في الصيف نظرًا لسهولة الهضم وتأثيره المهدئ على الجسم.

الفوائد الصحية لتناول اللبن الرائب في الصيف

وفقا لموقع " onlymyhealth"، سوف نستكشف الفوائد الصحية لتناول اللبن الرائب في الصيف ولماذا يجب أن تفكر في إضافته إلى نظامك الغذائي.

1. يساعد في الهضم

يحتوي اللبن الرائب على بكتيريا حية ، تُعرف أيضًا باسم البروبيوتيك ، وهي مفيدة لصحة الأمعاء، تساعد هذه البروبيوتيك في هضم الطعام وتحسين امتصاص العناصر الغذائية. هذا مفيد بشكل خاص في الصيف عندما يكون الجهاز الهضمي أكثر حساسية بسبب الحرارة والرطوبة، يمكن أن يمنع الاستهلاك المنتظم للبن الرائب نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء ، والتي يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

2. يقوي المناعة

اللبن الرائب مصدر جيد للبروتين ويحتوي على فيتامينات مثل B12 و D المهمة لوظيفة الجهاز المناعي. تساعد البروبيوتيك الموجودة في اللبن الرائب أيضًا في تقوية جهاز المناعة عن طريق تحفيز إنتاج الأجسام المضادة وتحسين قدرة الجسم على مكافحة العدوى، في الصيف ، عندما يكون خطر الإصابة بعدوى مثل التهاب المعدة والأمعاء والتسمم الغذائي أعلى ، يمكن أن يوفر تناول الخثارة طبقة إضافية من الحماية.

3. يساعد في إدارة الوزن

اللبن الرائب هو طعام قليل الدسم ومنخفض السعرات الحرارية يمكن أن يساعد في إدارة الوزن، هو مصدر جيد للبروتين ، مما يساعد في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول وتقليل الرغبة الشديدة، يلعب الكالسيوم الموجود في اللبن الرائب أيضًا دورًا في إدارة الوزن عن طريق تقليل إنتاج هرمون يسمى هرمون الغدة الجار درقية ، المعروف بتعزيز تخزين الدهون.

4. يحسن صحة العظام

اللبن الرائب مصدر جيد للكالسيوم الضروري لصحة العظام، الكالسيوم ضروري لتنمية العظام والأسنان القوية والحفاظ عليها، في الصيف ، عندما يكون خطر الإصابة بالجفاف أعلى ، يمكن أن يساعد تناول اللبن الرائب أيضًا في تعويض الإلكتروليتات المفقودة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم.

5. يقلل من الالتهابات

يحتوي اللبن الرائب على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، الالتهاب هو استجابة طبيعية للجسم للعدوى أو الإصابة ، لكن الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان، يمكن أن يساعد تناول اللبن الرائب بانتظام في تقليل الالتهاب ومنع هذه المشاكل الصحية.

6. يعزز صحة الجلد

يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك، وهو مقشر طبيعي يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز صحة الجلد، كما أنه يحتوي على فيتامينات مثل B12 و D المهمة لصحة الجلد، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لللبن الرائب في تقليل حب الشباب والبقع الداكنة ومشاكل الجلد الأخرى.

7. يقلل من التوتر والقلق

يحتوي اللبن الرائب على حمض أميني يسمى التربتوفان ، والذي يعرف بقدرته على تقليل التوتر والقلق. يتم تحويل التربتوفان إلى سيروتونين ، وهو ناقل عصبي يساعد في تنظيم المزاج وتقليل التوتر، يمكن أن يساعد تناول اللبن الرائب بانتظام في تحسين الصحة العقلية وتقليل مخاطر الاكتئاب والقلق.

اللبن الرائب هو طعام مغذي يقدم مجموعة من الفوائد الصحية ، خاصة في فصل الصيف. يساعد في الهضم ، ويعزز المناعة ، ويعزز إدارة الوزن ، ويحسن صحة العظام ، ويقلل من الالتهابات ، ويعزز صحة الجلد ، ويقلل من التوتر والقلق. لذا ، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، ففكر في إضافة اللبن الرائب إلى نظامك الغذائي هذا الصيف واستمتع بفوائده الصحية العديدة.