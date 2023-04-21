شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين يوجا لتخفيف آلام الظهر الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الظهر هي واحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا في العالم اليوم، حيث تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يكون سببها مجموعة واسعة من العوامل ، بما في ذلك الوضع السيئ، والاختلالات العضلية ، والإصابات ، والحالات التنكسية مثل التهاب المفاصل. و هناك العديد من أوضاع اليوجا التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الظهر الشديدة وتحسين الصحة العامة للعمود الفقري، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

قبل الغوص في أوضاع يوجا معينة ، من المهم أن نفهم المبادئ الكامنة وراء اليوجا وآلام الظهر. اليوجا هي ممارسة تركز على العلاقة بين العقل والجسم ، مما يساعد في تهدئة العقل وتقليل التوتر مع تحسين القوة البدنية والمرونة أيضًا. عندما يتعلق الأمر بآلام الظهر ، يمكن أن تكون اليوجا مفيدة بشكل خاص لأنها تستهدف العضلات والمفاصل التي تدعم العمود الفقري ، مما يساعد على تخفيف الألم وتحسين الموقف.

اليوجا تخفف من آلام الظهر الشديدة

عند ممارسة اليوجا لتخفيف آلام الظهر ، من المهم التركيز على الحركات البطيئة والمضبوطة وتجنب أي وضعيات تؤدي إلى تفاقم الألم. استمع دائمًا إلى جسدك وتوقف فورًا إذا شعرت بأي ألم حاد أو حاد. مع وضع ذلك في الاعتبار ،

إليك خمس وضعيات لليوجا يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الظهر الشديدة: 1. وضع الطفل (بالاسانا)

وضع الطفل هو وضع لطيف ومريح يمكن أن يساعد في شد عضلات أسفل الظهر مع تعزيز الاسترخاء وتخفيف التوتر. لأداء هذا الوضع ، ابدأ على يديك وركبتيك مع المباعدة بين ركبتيك بعرض الورك. أنزِل وركيك ببطء للخلف باتجاه كعبيك ، ومد ذراعيك أمامك أثناء تقدمك. ضع جبهتك على السجادة واستمر لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.

2. تمدد القط

تمرين الإطالة للقط هو وضع يوجا بسيط ولكنه فعال يساعد على الاحماء وتمديد عضلات العمود الفقري. لأداء هذا الوضع ، ابدأ على يديك وركبتيك مع معصميك مباشرة تحت كتفيك وركبتيك تحت الوركين مباشرة. خذ شهيقًا وقوِّس ظهرك ، وارفع رأسك وعظم الذنب نحو السقف (وضع البقرة). قم بالزفير وحوّل عمودك الفقري ، مع ثني ذقنك باتجاه صدرك وجلب عظم الذنب نحو ركبتيك (وضع القطة). كرر هذه الحركة من خمس إلى عشر مرات ، وتحرك ببطء ووعي مع كل شهيق وزفير.

3. المواجه للأسفل

المتجه لأسفل هو وضع يوجا شائع يساعد على إطالة الجسم بالكامل ، بما في ذلك الظهر وأوتار الركبة والكتفين. لأداء هذا الوضع ، ابدأ على يديك وركبتيك مع معصميك مباشرة تحت كتفيك وركبتيك تحت الوركين مباشرة. قم بالزفير وارفع ركبتيك عن البساط مع فرد ساقيك والوصول إلى وركيك نحو السقف. اضغط على يديك بقوة في السجادة وقم بالإطالة من خلال عمودك الفقري ، وشعور بتمدد في أوتار الركبة وأسفل ظهرك. استمر لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.

4 - كوبرا بوز (بوجانغاسانا)

وضعية الكوبرا هي ركيزة لطيفة تساعد على تقوية عضلات الظهر مع تحسين مرونة العمود الفقري. لأداء هذا الوضع ، ابدأ بالاستلقاء على السجادة مع وضع يديك تحت كتفيك. استنشق واضغط على يديك وارفع صدرك وارفع رأسك عن السجادة. أبقِ مرفقيك قريبين من جانبيك واضغط على كتفيك لأسفل وبعيدًا عن أذنيك. استمر لمدة 15-30 ثانية ، ثم حرر لأسفل مرة أخرى إلى الحصيرة.

5 - وضع الجسر

وضعية الجسر هي عبارة عن انحناء خلفي لطيف يساعد على تقوية عضلات الظهر والوركين مع شد الصدر والكتفين أيضًا. لأداء هذا الوضع ، ابدأ بالاستلقاء على ظهرك مع ثني ركبتيك وفصل قدميك بمقدار عرض الوركين. استنشق وارفع وركيك عن السجادة ، واضغط لأسفل على قدميك.