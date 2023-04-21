بيروت - نادين محمد - تعد حصوات الكلى هي مادة صلبة مصنوعة من مواد كيميائية في البول. هناك أربعة أنواع من حصوات الكلى: أكسالات الكالسيوم ، وحمض البوليك ، والستروفيت ، والسيستين. يمكن علاج حصوات الكلى عن طريق تفتيت الحصى بواسطة الموجات الصدمة أو تنظير الرحم أو استئصال حصوات الكلى عن طريق الجلد أو تفتيت حصوات الكلى. تشمل الأعراض الشائعة ألمًا شديدًا في أسفل الظهر ، ودم في البول ، والغثيان ، والقيء ، والحمى والقشعريرة ، أو البول الذي تنبعث منه رائحة كريهة أو يبدو عكرًا.

أسباب وأعراض حصوات الكلى

تشمل الأسباب المحتملة شرب القليل من الماء ، أو ممارسة الرياضة (كثيرًا أو قليلًا جدًا) ، أو السمنة ، أو جراحة إنقاص الوزن ، أو تناول طعام يحتوي على الكثير من الملح أو السكروقد تكون العدوى والتاريخ العائلي مهمًا لدى بعض الأشخاص وقد يرتبط تناول الكثير من الفركتوز بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

على الجانب الآخر، يعد من أسباب تكون حصوات الكُلى النظام الغذائي وزيادة وزن الجسم وبعض الحالات الطبية وبعض المكمّلات الغذائية والأدوية.

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يمكن أن تصيب حصوات الكُلى أي جزء من المسالك البولية؛ من كليتيك إلى المثانة. تتكون الحصوات في أغلب الأحوال عندما يصبح البول مركزًا، ما يتيح للمعادن التبلور والالتصاق ببعضها.

يمكن أن يكون خروج حصوات الكُلى مؤلمًا للغاية، لكن الحصوات لا تسبب في العادة ضررًا دائمًا إذا اكتُشفت في الوقت المناسب، وبناءً على لحالتك، قد لا تحتاج لإخراج حصوات الكلى إلى أكثر من تناول مسكن للألم وشرب الكثير من الماء.

لكن في حالات أخرى إذا استقرت الحصوات في مجرى البول أو اقترنت بحدوث عدوى في الجهاز البولي أو تسببت في حدوث مضاعفات على سبيل المثال قد يلزم إجراء جراحة.

قد يوصي طبيبك بعلاج وقائي لتقليل خطر تكرار الإصابة بحصوات الكُلى إذا كانت احتمالية إصابتك بها مرة أخرى كبيرة.

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أعراض حصوات الكلى

تكون بعض حصوات الكلى صغيرة مثل حبة الرمل. البعض الآخر بحجم الحصى. القليل منها بحجم كرة الجولف! كقاعدة عامة ، كلما كان حجم الحجر أكبر ، كانت الأعراض أكثر وضوحًا.

يمكن أن تكون الأعراض واحدة أو أكثر مما يلي:

ألم شديد في جانبي أسفل ظهرك

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المزيد من الآلام الغامضة أو آلام المعدة التي لا تزول

دم في البول

الغثيان أو القيء

حمى وقشعريرة

رائحة بول كريهة أو تبدو غائمة

في معظم الحالات ، تمر حصوات الكلى دون التسبب في ضرر ولكن عادة لا يحدث ذلك بدون التسبب في الكثير من الألم. قد تكون مسكنات الألم هي العلاج الوحيد المطلوب للحصى الصغيرة.

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قد تكون هناك حاجة إلى علاج آخر ، خاصةً للحصى التي تسبب أعراضًا دائمة أو مضاعفات أخرى. ومع ذلك ، في الحالات الشديدة ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

على الجانب الآخر قد يساعد معرفة نوع حصوات الكلى لديك في تحديد سببها، وقد يوفر ذلك حلولاً بشأن كيفية تقليل خطر الإصابة بالمزيد من حصوات الكلى.

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المصدر : موقع هيلث