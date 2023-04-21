رجيم البطيخ الأسرع لانقاص الوزن.. الفوائد والمخاطر

بيروت - نادين محمد - موسم الصيف يعني موسم البطيخ. يبدأ الصيف ونذهب جميعًا لتناول هذه الفاكهة الرائعة. البطيخ كذلك يساعد في إنقاص الوزن لذلك ذاع صيت رجيم البطيخ الذي تقسم النساء بنتائجه.

ما هو رجيم البطيخ؟

رجيم البطيخ هو نظام غذائي قصير المدى يستمر عادة لمدة 3-7 أيام. خلال هذا الوقت ، من المتوقع أن يستهلك الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا البطيخ فقط كمصدر رئيسي للغذاء. قد تسمح بعض الاختلافات في النظام الغذائي بتضمين فواكه وخضروات أخرى ، لكن البطيخ هو دائمًا التركيز الأساسي.

هذا الرجيم يقوم على الاعتقاد بأن البطيخ له فوائد عديدة لأنه فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. يُعتقد أيضًا أن له خصائص مدرة للبول، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في طرد الماء الزائد والسموم من الجسم. يساعدك البطيخ على إنقاص الوزن بسرعة كما يقلل الانتفاخ ويحسن الهضم.

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فوائد رجيم البطيخ:

1. فقدان الوزن

يعتبر البطيخ فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ، مما يعني أنه يمكنك تناول كمية كبيرة منه دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية. يساعدك ذلك على الشعور بالشبع والرضا ، كما يسرع عملية فقدان الوزن.

2. الترطيب

يتكون البطيخ في الأساس من الماء ، مما يعني أنه يمكن أن يساعدك على بقاء الجسم رطبًا . هذا مهم للجسم خاصة أثناء الطقس الحار أو عند ممارسة الرياضة.

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3. العناصر الغذائية

يعد البطيخ مصدرًا جيدًا لفيتامينات أ و ج ، بالإضافة إلى البوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجلد وتنظيم ضغط الدم.

4. إزالة السموم

تساعد الخصائص المدرة للبول للبطيخ في طرد الماء الزائد والسموم من الجسم. كما يساعد ذلك في تقليل الانتفاخ وتحسين عملية الهضم.

هل حمية البطيخ صحية ؟

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لا؛ والسبب هو أنه على الرغم من احتواء البطيخ على العناصر الغذائية، إلا أن النظام الغذائي الذي يحتوي على البطيخ فقط له مخاطر، ففي حين أن البطيخ يحتوي على الألياف وبعض البروتينات والمواد المغذية الأخرى ، إلا أنه في الواقع عبارة عن وجبة من الماء، تحتوي على 90٪ ماء.

ما رأيك في معرفة المزيد عن فوائد البطيخ للرجيم

مخاطر رجيم البطيخ:

1. نقص المغذيات

البطيخ ليس مصدرًا متكاملًا للتغذية وقد لا يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، إذا اتبعتِ رحيم البطيخ لفترة طويلة ، فقد تكوني عرضة لخطر نقص الفيتامينات والمعادن .

2. مشاكل سكر الدم

البطيخ هو فاكهة عالية المؤشر الجلايسيمي ، مما يعني أنه يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم. قد يكون هذا مشكلة للأشخاص المصابين بداء السكري أو أولئك الذين لديهم حساسية للسكر.

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3. الجوع والرغبة الشديدة في الأكل

لا يوفر رجيم البطيخ سعرات حرارية كافية لتجعلك تشعر بالرضا والشبع. هذا يمكن أن يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في الأكل ، مما قد يجعل من الصعب الالتزام بالنظام الغذائي.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الانتفاخ.

على الرغم من أن رجيم البطيخ صحي للتخلص من السموم ، إلا أنها ليست نظاما صحيًا لفقدان الوزن.

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المصدر: Real simple