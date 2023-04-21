شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اختبارات دم للاطمئنان على صحة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكبد من أكثر أعضاء الجسم حيوية ويساعد في العديد من الوظائف ، بما في ذلك تنقية الدم ، واستقلاب الكربوهيدرات والدهون والبروتينات ، وتخليق البروتينات لإنتاج الأجسام المضادة ، وتنظيم الهرمونات، كما أنها تعمل كوحدة تخزين للمعادن والفيتامينات والحديد والجليكوجين ، من الضروري أن تظل مراعًا ويقظًا بشأن صحة الكبد ، وإليك اختبارات صحة الكبد التي يمكنك إجراؤها على فترات منتظمة كإجراء وقائي، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

5 اختبارات دم رئيسية لصحة الكبد1. اختبارات وظائف الكبد (LFTs)

تُعرف أيضًا باسم اختبارات لوحة الكبد ، وهي الاختبار الشامل الشامل للكبد الذي يقيس الإنزيمات والبروتينات والمواد الأخرى التي يصنعها الكبد، إذا كانت هذه المستويات منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا ، فستشير إلى أداء غير طبيعي للكبد، كما أنه يساعد في اكتشاف المنطقة المعينة من الكبد المتضررة.

2. اختبار جاما جلوتاميل ترانسفيراز (GGT)

يسمى إنزيم مهم في الكبد GGT يعمل كإنزيم نقل يساعد الكبد على استقلاب الأدوية والسموم الأخرى، إذا كانت مستويات GGT مرتفعة للغاية ، فإنها تشير إلى وظائف الكلى غير السليمة والضرر، عادة ما يتم إجراء هذا الاختبار لاختبار حالات تعاطي الكحول ، واختبار المخدرات والمواد السامة الأخرى.

3. اختبار زمن البروثرومبين (PT)

البروثرومبين هو بروتين يصنعه الكبد ويساعد في تخثر الدم. يقيس إجراء اختبار PT الوقت الذي يستغرقه الجسم حتى يتخثر الدم، تعني المستويات غير الطبيعية من PT أن الكبد لا يعمل بكفاءة.

4. اختبار ألفا فيتوبروتين (أ ف ب)

يتم إجراء هذا الاختبار بشكل أساسي على النساء الحوامل للتحقق من أي سرطان يتطور في الجسم، يمكن أيضًا إجراؤه أحيانًا على الأشخاص غير الحوامل كعلامة للأورام.

5. اختبارات التهاب الكبد الفيروسي

مع تزايد حالات التهاب الكبد ، أصبح اختبار التهاب الكبد الفيروسي ضروريًا، التهاب الكبد هو التهاب يصيب الكبد نتيجة الإصابة أو العدوى، هناك أنواع مختلفة من عدوى التهاب الكبد والتي يتم تحديدها على أنها التهاب الكبد A و B و C و D و E. تسبب هذه العدوى أضرارًا طويلة المدى للكبد والجسم.