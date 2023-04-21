شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعرف أفضل نظام غذائى؟ أكثر 7 أسئلة شائعة حول إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن مرحلة مهمة للذين يريدون الحفاظ على صحتهم بشكل جيد، فإذا كنت ترغب في معرفة أساسيات فقدان الوزن ، فإليك إجابات لأسئلة إنقاص الوزن الأكثر شيوعًا والتي ستجعل رحلتك أمرًا سهلاً ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

1ـ هل يمكننا إنقاص الوزن بين عشية وضحاها؟

فقدان الوزن هو عملية تدريجية تتطلب منك اتباع نظام صارم لمدة ستة أسابيع على الأقل لرؤية بعض النتائج المرجوة. يمكن التخلص من الانتفاخ بين عشية وضحاها ، لكن فقدان الوزن بين عشية وضحاها هو خرافة. المشروبات التي تعد بنتائج ليلية تساعد فقط في طرد السموم من الجسم ، لذلك حتى لو لاحظت تغيرًا في الحجم في اليوم التالي ، فإن دهون الجسم ستبقى كما هي.

2ـ هل يمكننا فقط خسارة دهون معينة في الجسم؟

أكبر خرافة في صناعة اللياقة البدنية هي التخفيض الفوري. عندما نكتسب الوزن ، نزيد الوزن في جميع أنحاء أجسامنا. ومع ذلك ، هناك مناطق مستعصية حيث نميل إلى تخزين المزيد من الدهون. وبالمثل ، يحدث فقدان الوزن في جميع أنحاء الجسم. فقدان الوزن من الفخذين أو الذراعين أمر مستحيل. إن التمرين الذي يضمن لك خسارة دهون البطن أو دهون الذراع يمكن أن يساعدك فقط في بناء العضلات أو تقوية ذلك الجزء من الجسم ، وليس إنقاص الوزن.

3ـ أيهما أفضل لخسارة الوزن: تمارين القلب أم الأوزان؟

تعد تمارين القلب مع الأوزان من أكثر الطرق فعالية لتسريع فقدان الوزن. ممارسة تمارين الكارديو فقط هي التي ستساعدك على خسارة ما يكفي من السعرات الحرارية ، لكنها ستتركك أيضًا بجلد رخو. من ناحية أخرى ، فإن تدريب الوزن يزيد من عملية التمثيل الغذائي بينما يجعل الجسم متصلبًا أيضًا. لذلك ، من خلال الجمع بين الاثنين ، يمكنك تحقيق كل من فقدان الدهون واكتساب العضلات.

4 ـ ما هي كمية البروتين التي يجب استهلاكها؟

يجب أن يتحدد استهلاكك للبروتين بعاملين: أولاً ، هدفك ، وثانيًا ، وزن جسمك. إذا كنت ترغب في اكتساب العضلات وفقدان الدهون ، يجب أن تستهلك ضعف وزنك. إذا كنتم ترغبون جميعًا في الحصول على اللياقة البدنية وفقدان الوزن ، فإن تناول البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يكفي.

5 هل يمكننا فقدان الوزن بدون الجيم؟

لإنقاص الوزن ، يجب أن يعاني المرء من نقص في السعرات الحرارية. يمكن لأي شخص أن يحدث عجزًا بطريقتين: تناول كمية أقل من السعرات الحرارية التي تحافظ عليه أو حرق السعرات الحرارية من خلال التمرين. لذلك ، بينما يمكنك إنقاص الوزن دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، والجمع بين كل من: نقص السعرات الحرارية والتمارين الرياضية ، يمكنك في الواقع مضاعفة عملية إنقاص الوزن.

6 ما هو المكمل الأفضل لخسارة الوزن؟

تشمل أساسيات فقدان الوزن اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة والراحة الكافية. المكملات ليست حبة سحرية. يساهمون بنسبة خمسة في المائة فقط في العملية الإجمالية ويساعدونك على التعافي بشكل أسرع. لن تعمل المكملات إلا إذا كان أسلوب حياتك سليمًا ؛ إذا كنت تتناول الوجبات السريعة ولا تنام جيدًا ، فلن تؤدي المكملات الغذائية المهمة.

7 ما هو أفضل نظام غذائي لخسارة الوزن؟

أفضل نظام غذائي هو النظام الذي تستمتع به ويمكن دمجه في روتينك اليومي. سواء كان نظام كيتو أو داش أو أيورفيدا ، فإن النظام الغذائي الذي يمكنك الالتزام به على المدى الطويل هو الأفضل لأن النظام الغذائي عملية بطيئة ؛ ليس الأمر كما لو أنه يمكنك اتباع نظام غذائي لمدة يومين وترى النتائج. لجني فوائد النظام الغذائي ، يجب عليك الالتزام به لفترة طويلة من الزمن.