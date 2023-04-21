عيد الفطر 2023: كيف تفطر بطريقة صحية لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي؟

بيروت - نادين محمد - بعد تكيف الجسم لفترة طويلة مع الصيام، يمكن أن يؤدي الإفطار مع الأطعمة الغنية بالأملاح والزيوت خلال العيد إلى زيادة الشعور بالانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. لذا من المهم اتباع بعض القواعد التالية لكسر صيامك بشكل صحي وآمن دون تدمير الجهاز الهضمي.

1-تناول كوبًا من العصير الطازج

للإفطار، ننصح بشرب كوب من العصير الطازج، بدلًا من تناول الأطباق الغنية بالأملاح والزيت. يمكنك أيضًا أن تبدئي يومك بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون.

الصورة من من موقع AdobeStock

2-ابدئي ببطء

يجب الإفطار بتناول أطعمة بسيطة وخفيفة. بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا أن تبدئي يومك بحصة صغيرة من الفواكه الطازجة والسلطة.

3-خففي السكر

بينما تظل الحلويات جزءًا لا يتجزأ من مائدة عيد الفطر، يجب عدم تناولها بإفراط .

الصورة من من موقع AdobeStock

4-لا الوجبات السريعة أو الأطعمة المعلبة

تأكدي من أنك تتناولين نظامًا غذائيًا متوازنًا بعد الإفطار، وحاولي تضمين البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون في وجباتك والابتعاد عن الوجبات السريعة والمنتجات المعبأة. لذا فإن تضمين المشروبات الغازية والمواد الغذائية المعلبة في روتينك قد يؤدي في الواقع إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ.

ما رأيك في معرفة المزيد عن وصفات طبيعية لتحسين الهضم في العيد

رجيم غذائي صحي

إليك خطة رجيم غذائي صحي لانقاص الوزن في العيد.

إفطار أول يوم العيد:

قطعة من بسكويت + كوب شاي أو قهوة باللبن بملعقة سكر واحدة.

• بعد ساعتين:

كوب من الزنجبيل .

الصورة من موقع freepik

• الغداء:

طبق سلاطة + شريحة سمك مشوي + طبق أرز.

أو

شريحة من فيليه السمك أو بعض قطع من الجمبري+ نصف رغيف.

• العشاء:

3 ملاعق فول بالليمون+ رغيف خبز.

• بعد العشاء:

كوب زبادي

إفطار ثاني يوم العيد:

3 ملاعق فول بالليمون + شريحة خبز .

• بعد ساعتين:

كوب من الشاي الماتشا.

الصورة من من موقع AdobeStock

• الغداء:

4 ملاعق أرز + سمكة مشوية + طبق سلاطة.

• العشاء:

كوب زبادي.

• بعد العشاء:

كوب من بذور الشيا.

إفطار ثالث يوم العيد:

قطعة من الكعك + كوب من الشاي باللبن من دون سكر.

• بعد ساعتين:

كوب من شاي الماتشا.

• الغداء:

شريحة من سمك السلمون + طبق سلاطة خضراء + نصف رغيف خبز سن.

الصورة من موقع freepik

• العشاء:

ثمرة فاكهة .

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على علاج عسر الهضم بوصفات منزلية

المصدر:موقع timesofindia.indiatimes