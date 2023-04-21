شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي للحفاظ على برودة معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم أن تحافظ على جسمك رطبًا عندما يكون الجو حارًا مصحوبًا بموجة حر شديدة، لكن هل تعلم أنه من المهم بنفس القدر الحفاظ على صحة معدتك لأن الحرارة قد تكون صعبة على جهازك الهضمي؟ يمكن أن يؤدي الجفاف والحرارة إلى الإمساك والانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

لمنع هذه المشكلات، يمكن أن تساعد إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على استرخاء وصحة أمعائك خلال موجة الحر.

الأطعمة التي تحافظ على برودة معدتك البطيخ

الفواكه مثل البطيخ ترطب وتريد، مما يجعلها مثالية لمكافحة الحرارة، لأنه يحتوي على الكثير من الماء، فإنه يبقيك رطبًا ويساعدك على تجنب الإمساك، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف الموجودة في البطيخ على الهضم وتشجع حركة الأمعاء المنتظمة، أيضا ، فيتامين أ وفيتامين ج ، وهما ضروريان للحفاظ على بطانة معدة صحية ، وفير في هذه الفاكهة.

الخيار

يعتبر الخيار من الأطعمة المرطبة الأخرى التي تعتبر مثالية للحفاظ على بطنك مرتاحة أثناء موجة الحر، فهي مرطبة وغنية بالعناصر الغذائية ، مما يعزز الهضم ويحافظ على رطوبتك. يساعد Erepsin ، وهو إنزيم آخر موجود في الخيار ، في تكسير البروتينات ويساعد في امتصاص العناصر الغذائية.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مشروب مثالي للتغلب على حرارة الصيف، يحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليتات التي تساعدك على البقاء رطبًا أثناء الموجة الحارة. كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء وتجنب الإمساك. حمض اللوريك، الذي يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات ويساعد في دعم صحة المعدة ، هو مكون آخر من مكونات ماء جوز الهند .

الزبادي

يمكن لنظام غذائي غني بالبروبيوتيك مثل الزبادي أن يدعم صحة الأمعاء أثناء موجة الحر، تساعد البكتيريا الجيدة ، التي تسمى البروبيوتيك ، في الهضم لأنها تتواجد في معدتك. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الزبادي على الكثير من الكالسيوم، الذي يدعم بطانة المعدة الصحية ويشجع حركة الأمعاء المنتظمة.

اللبن

يجب عليك إضافة اللبن الرائب إلى روتينك اليومي إذا كنت ترغب في الحفاظ على استرخاء أمعائك في موسم الصيف، يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويحافظ على مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يحتوي على البروبيوتيك والفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في عودة درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها.

الزنجبيل

إذا كنت تتعامل مع مشاكل في المعدة وتبحث عن طرق للحصول على بعض الراحة، يمكن أن يكون الزنجبيل خيارًا مثاليًا، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تهدئة اضطراب المعدة أثناء موجة الحر، يسهل عملية الهضم ويشجع على إفراز سوائل الجهاز الهضمي. يمكن تناول الزنجبيل بعدة طرق ، مثل التوابل في الطعام أو المشروبات أو المكملات.

البابايا

البابايا هي فاكهة استوائية لها العديد من الفوائد ، والتي تشمل علاج مشاكل الجهاز الهضمي أيضًا، تحتوي على إنزيمات هضمية تساعد في الهضم وتفكك البروتينات، كما أنه يحتوي على الألياف التي تحفز حركة الأمعاء المنتظمة وتجنب الإمساك.