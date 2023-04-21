شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك انتفاخ.. أطعمة لازم تبعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب الإكثار فى تناول الطعام أو تناول الوجبات الدسمة قد نتعرض للانتفاخ الشديد وعسر الهضم ، وحسب ما ذكره موقع food فإن هناك بعض الأطعمة التى يجب تجنبها إذا كنت تعانى من الانتفاخ وهى:

- البقولياتالبقوليات مثل الفاصوليا والحمص وغيرها غنية بالألياف المفيدة للغاية لصحة الأمعاء، ولكن تناولها بانتظام يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات الشديدة، حيث يصعب هضمها.

- الخضراوات الصليبيةالبروكلي والقرنبيط والملفوف من الخضروات التى تسبب الانتفاخ لذلك ينصح بتجنبها إذا كنت تعانى من مشاكل فى الهضم والتعرض للانتفاخ.

- منتجات الألبان قد تكون منتجات الألبان مثل الجبن والحليب مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ولا يمكنهم هضم اللاكتوز، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، من الضروري تجنب المنتجات التي تحتوي على الحليب لتجنب الغازات.

فقد يسبب الحليب عسر الهضم للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

- المشروبات الغازيةإنها خرافة أن تناول المشروبات الغازية بعد تناول وجبة ثقيلة سيساعد المرء على هضم الطعام بشكل أفضل، حيث تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الغازات ويمكن أن تزيد الضغط في المعدة وتساهم في الانتفاخ.

- المقلياتالأطعمة المقلية والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون تسبب الانتفاخ وعسر الهضم ، لذلك ينصح بتجنبها واستبدالها بالأطعمة الخفيفة والخضراوات.