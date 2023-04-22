شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسيطر على مرض السكرى مع حلويات وكحك العيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الأغذية الغنية بالدهون والسكرمثل البسكويت والكحك في موسم عيد الفطر يمكن أن يزيد من صعوبة إدارة مرض السكري، ويعمل على ارتفاع معدلات سكر الدم ولذلك لابد من الحرص عند تناول مثل هذه الوجبات لتفادى الاعراض المزمنة التي يمكن ان يسببها هذا الارتفاع .

وبحسب ما نشره موقع جمعية السكرى البريطانية، فانه يجب اتباع بعض الارشادات الصحية لتجنب اى اعراض من شانها التاثير على صحة مرضى السكر بعد تناول هذه الأطعمة.

ولا يزال بإمكانك تناول الأطعمة السكرية إذا كنت مصابًا بداء السكرى، ولكن التبديل البسيط يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا على سبيل المثال يمكنك استبدال السكر بمُحلي واستخدام الحليب نصف الدسم أو المنزوع الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم.

ويجب أن تكون حريصًا على عدم تناول الكثير من الكحك أو البسكويت مع الشاي، لأن ذلك سيزيد أيضًا من تناول السكر والدهون. وتذكر أن تحافظ على رطوبتك عن طريق شرب المشروبات الخالية من السكر ، بدلًا من المشروبات الغازية أو العصائر التي يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر المضاف. . ويمكنك أيضًا تقليل كمية الدهون في وصفتك الخاصة، على سبيل المثال عن طريق شواء اللحم بدلاً من القلي.

وإذا كنت تتناول حلوى ، فحاول إجراء تغييرات صغيرة على الوصفات التقليدية لجعلها أكثر صحة. تعتبر سلطة الفاكهة أو الشات مع الزبادي العادي المحلى بالفواكه أو حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة بديلا

وعندما نحتفل بالطعام، يكون من السهل استهلاك سعرات حرارية أكثر ما نخطط له حاول أن تظل نشطًا، على سبيل المثال من خلال الذهاب في نزهة لمقابلة أصدقائك للاحتفال.

ومن السهل الإفراط في تناول الطعام أثناء الاحتفالات مثل العيد، ولكن إدراك أحجام حصصك الغذائية يمكن أن يساعدك على تجنب تناول المزيد مما كنت تخطط له. وحاول أن تمتلئ بالخضروات، فهذه ستساعدك على الشعور بالشبع ، وتوقف عن الأكل قبل أن تشعر بالشبع. يمكنك أيضًا تجربة استخدام أطباق أو أوعية أصغر حجمًا لمساعدتك في إدارة حصصك.

وإذا كنت تتحقق عادةً من مستويات السكر في الدم ، فستحتاج إلى فحصها كثيرًا خلال الاحتفالات للتأكد من بقائها في النطاق المستهدف جرب الطهي باستخدام أرز الحبوب الكاملة بدلاً من الطهي بالأرز الأبيض: سيتم امتصاص أرز الحبوب الكاملة بشكل أبطأ ، مما يساعد على إبطاء سرعة ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة.