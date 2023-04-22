شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالبشرة.. فوائد مذهلة لمسحوق الشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاي الأخضر هو الشراب المفضل لكثير من الناس، له العديد من الفوائد الصحية التي تشمل حرق الدهون، وتعزيز صحة الدماغ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وما إلى ذلك، ولكن ماذا لو أخبرتك أن مسحوق الشاى الأخضر يمكن أن يعزز صحة بشرتك وينتج عنه وجه صحى ومتوهج؟ يُعرف أيضًا باسم الماتشا، وهو مكون رائع للعناية بالبشرة ومضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات.

فوائد مسحوق الشاي الأخضر للعناية بالبشرة

Tencha، المكون الأساسى لماتشا، هو مادة ذات قدرات عالية للغاية فى مضادات الأكسدة، وفقا لموقع " OnlyMyHealth" مسحوق الشاى الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويساعد على حماية بشرتك من أضرار الجذور الحرة، تعمل مضادات الأكسدة هذه على منع الجذور الحرة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية من إلحاق الضرر بالجلد عن طريق تحييدها، بالإضافة إلى ذلك، يمنع الشيخوخة المبكرة والخطوط الدقيقة والتجاعيد الناتجة عن عوامل مختلفة مثل التلوث.

مناسبة للبشرة الحساسة

قد يكون من الصعب حقًا إدارة البشرة الحساسة واختيار منتجات العناية بالبشرة المناسبة، ولكن الماتشا يمكن أن تنقذك، يحتوى على مكونات تساعد على الاسترخاء وتهدئة البشرة الحساسة، يمكن أن يساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة التى تشتد الحاجة إليها مع تقليل الإحمرار والالتهاب.

يساعد فى تقليل الالتهابات

يمكن تقليل الالتهابات فى الجسم عن طريق المكونات المضادة للالتهابات الموجودة فى مسحوق الشاى الأخضر، يمكن أن يقلل هذا من التورم والإحمرار مع تحسين مظهر الجلد وتسريع عملية الشفاء.

يساعد على منع حب الشباب

مسحوق الشاي الأخضر له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد فى مكافحة الجراثيم المسببة لحب الشباب، علاوة على ذلك، يحتوى على عناصر مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد فى تقليل الالتهابات المرتبطة بحب الشباب والإحمرار.

يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين

الكولاجين هو بروتين ضرورى للحفاظ على صحة الجلد، يمنح بنية البشرة ومرونتها، مما يجعلها مرنة وشبابية المظهر، الكاتيكين من مضادات الأكسدة القوية الموجودة فى مسحوق الشاى الأخضر، وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يزيد من إنتاج الكولاجين، من خلال القيام بذلك ، قد تكون قادرًا على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وكذلك تحسين لون البشرة وملمسها العام.

طرق مختلفة لاستخدام مسحوق الشاي الأخضرقناع وجه

يمكن لجميع أنواع البشرة الاستفادة من التقشير اللطيف لهذا الماسك وترطيبه بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، لعمل عجينة، إخلطى مسحوق الماتشا مع بضع قطرات من الماء أو زيت الوجه المفضل لديك، استخدم شطفًا بالماء البارد لإزالة قناع الماتشا من بشرتك بعد تركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

اشرب الشاي الأخضر

قد تستفيد من كل ما يقدمه الشاى الأخضر لصحة بشرتك من خلال إدراجه فى روتينك اليومي، علاوة على ذلك، يحتوى على مادة الكافيين، مما يقلل من الانتفاخ وحجم الأوعية الدموية.

يمكنك إضافته إلى مرطبك

يمكنك دمج مسحوق الشاى الأخضر فى المرطب المعتاد، فقط أضيفى القليل من المسحوق إلى منتجك المفضل قبل استخدامه على بشرتك.

استخدمه كمنظف للوجه

امزجى كمية صغيرة من منظف الوجه المعتاد مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الشاى الأخضر، دلكى وجهك بالمزيج بشكل دائرى، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الدافئ، يمكن أن يساعد ذلك فى إزالة السموم من الجلد وإزالة الملوثات.