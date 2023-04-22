شكرا لقرائتكم خبر عن خلى الفشار وجبتك المسلية فى إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إجازة العيد نلجأ لكل سبل التسلية سواء كانت فى المنزل أو الخروج، وسواء كنت ترغب فى تناول وجبة خفيفة سريعة بعد الظهر أو كنت بحاجة إلى شىء لتتناوله أثناء مشاهدة فيلم، فقد يكون الفشار هو الوجبة الخفيفة المفضلة لديك، لكن هل الفشار صحى؟

وحسب ما ذكره موقع prevention تقول ديبورا كوهين، الأستاذة المساعدة بقسم علوم التغذية الوقائية والسريرية فى مدرسة روتجرز للمهن الصحية: "بالنسبة للجزء الأكبر، نعم".

يوفر الكوب حوالى 3 جرامات من الألياف بالنظر إلى أننا عادة ما نأكل أكثر من كوب واحد فى كل جلسة ، فهذه بداية جيدة نحو 25 جرامًا يحتاجها معظم الناس يوميا، لا تساعدك الألياف على الشعور بالشبع والرضا فحسب، بل يمكنها أيضًا تحسين مستويات الكوليسترول فى الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

هل الفشار مفيد لك؟ تقول ماريسا مور، ماجستير فى إدارة الأعمال واختصاصية الطهى والتغذية: "لا يدرك معظم الناس أنها حبوب كاملة توفر الألياف" . "إلى جانب الكميات الصغيرة من العناصر الغذائية مثل فيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم ، يحتوى الفشار أيضًا على مجموعة متنوعة من مادة البوليفينول ." البوليفينول هو نوع من مضادات الأكسدة التى ترتبط بتحسين الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمى. ميزة أخرى؟ الفشار غير مكلف ومتاح فى كل مكان، بالإضافة إلى ذلك أنت تعرف بالضبط ما بداخله لأنه لا يحتوى على أى مواد كيميائية غريبة يصعب نطقها. ما هي الفوائد الصحية للفشار؟

-يحتوى على كميات صغيرة من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والنياسين والريبوفلافين والثيامين وفيتامين ب والحديد والمغنيسيوم. قشور الفشار هي مصدر الكثير من القيمة الغذائية، بما فى ذلك مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، لوتين، زياكسانثين، وبوليفينول، والتى لها خصائص مضادة للالتهابات.

-الفشار منخفض أيضًا فى السعرات الحرارية (حوالى 90 لكل كوب من الهواء المنعش)، لذا فهو "وجبة سريعة" غير مليئة بالمواد الحافظة، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لعامله الحرج، فإنه يساعد عقلك على تسجيل شعورك بالشبع والرضا.

لذلك يعتبر الفشار من أفضل الوجبات التى يمكن أن تتناولها فى إجازة العيد كنوع من التسلية وصحى فى نفس الوقت.