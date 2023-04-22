شكرا لقرائتكم خبر عن ما تكترش من الحلويات فى العيد.. هتضر أسنانك وتسببلك عسر هضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشجع خبراء التغذية الناس على عدم الإفراط في تناول السكر والحلويات خلال عيد الفطر حتى لا "يصدم" الجسم بعد الصيام لمدة شهر.

ووفقا لتقرير : prevention"، من المهم تناول عدة وجبات بعد انتهاء شهر رمضان، لا، تناول كمية كبيرة من الأطعمة الغنية بالطاقة يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم واضطراب المعدة والانتفاخ وزيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.

على الرغم من أن عيد الفطر يتم الاحتفال به عادة بالأعياد الكبيرة والكثير من الأطعمة والحلويات، إلا أن أجسادنا ما زالت معتادة على الصيام، ومن الضروري تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة المختلفة دفعة واحدة لتجنب الشعور بالمرض.

وينصح الخبراء الناس بالالتزام بالأطعمة الطبيعية مثل الفاكهة والخضروات والبقوليات، فمن من المغري الانغماس في جميع أنواع الوجبات السريعة الدهنية ، ولكن من الأفضل الالتزام بالوجبات المنزلية وتناول كميات صغيرة ، وحتى إذا كنت تأكل بالخارج ، فحاول التركيز على السلطات والأطعمة غير المقلية"

بعد انتهاء العيد، من المهم تناول الفطور والغداء والعشاء، لكن من المهم بنفس القدر التأكد من الالتزام بالطعام الغذائي المناسب وتجنب الأطعمة المصنعة والسكرية، وضرورة تقليل تناول الملح بقدر ما يجب تقليل السكريات والحلويات ، مشيرة إلى أن هذا مهم للحفاظ على مستوى جلوكوز الدم الصحي.

يؤدي الصيام إلى تغيرات عديدة في جسمك ، لذلك يحتاج الجسم إلى وقت لإعادة التكيف مع عملية الهضم والتمثيل الغذائي الطبيعية، لذا يوصى الخبراء بأن يمارس الجميع قاعدة 80/20، وهي تناول وجبات صحية بنسبة 80 % من الوقت وتناول وجبة من الأطعمة المفضلة لديك مع نسبة 20 % الأخرى."

كما سلط التقرير الضوء على أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم بعد انتهاء شهر رمضان، حيث يميل الناس إلى نسيان شرب الماء بسبب التعود على الصيام لمساعدتهم أيضًا على الهضم بشكل أسرع وأفضل.

الحفاظ على مستويات السكر أمر بالغ الأهمية خلال أيام العيد، ويوصى الناس بتناول جزء صغير من السلطة [الخضار أو الفاكهة] أو شطيرة صغيرة قبل مغادرة المنزل ، لذلك عند زيارة الناس ، لا يشعرون بالجوع الشديد ولا يفرطون في تناول الحلويات الموضوعة أمامهم". .

أفضل طريقة لتجنب الإفراط في تناول الحلويات هي مشاركتها مع أشخاص آخرين، وتناول الطعام ببطئ فمن خلال تناول الطعام ببطء ، فإنك تسمح لعقلك بتسجيل الطعام في معدتك ، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام".