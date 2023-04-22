شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تسبب حموضة المعدة .. أبرزها الأطعمة الحارة والدهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نمط الحياة السريع والاعتماد على الوجبات السريعة من بين العديد من الآثار السيئة للخيارات الغذائية الخاطئة، يعد مرض الجزر المعدي المريئي(GERD) ، المعروف أيضًا باسم ارتداد الحمض، أحد أبرز المشكلات الصحية التي تؤثر حاليًا على العديد من الأشخاص.

العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتداد الحمض

تلعب عدة عوامل دورًا في بدء ارتداد الحمض، في حين أن النظام الغذائي هو أحد الأسباب الرئيسية للحموضة، وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" يسرد الأسباب الأخرى التي تجعلك تعاني من حرقة المعدة.

استخدام منتجات التبغ (التدخين أو المضغ)

السمنة أو الوزن غير الصحي

اللبان

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل

تناول كميات كبيرة من الأطعمة

الأطعمة التي تسبب الحموضة المعوية

النظام الغذائي، بلا شك يلعب دورًا مهمًا في حدوث الحموضة المعوية، ما نأكله ضروري للحفاظ على الهضم الجيد، والذي يمكن أن يساعدنا في تجنب الحموضة والحموضة.

الأطعمة التي يمكن أن تسبب ارتجاع الحمض وحموضة المعدة.

الأطعمة الدهنية أو المقلية

الأطعمة الحارة أو الفلفل الحار

الشوكولاتة

الوجبات السريعة

الفواكه الحمضية والعصائر (الجريب فروت والبرتقال والأناناس والطماطم)

المشروبات المحتوية على الكافيين (القهوة / الشاي / المشروبات الغازية)

كيفية منع ارتداد الحمض

فيما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:

راقب عن كثب وزنك والسمنة في منطقة البطن، ما يزيد من خطر الإصابة بالارتجاع.

التوقف عن استخدام التبغ بجميع أشكاله، حيث إن النيكوتين يضعف عضلة المريء السفلية.

تجنب مضغ العلكة لأنها تزيد من كمية الهواء المبتلع ما يؤدي إلى التجشؤ والارتجاع.

لا تستلقي مباشرة بعد الأكل، وتجنب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من المساء.

لا ترتدي ملابس ضيقة أو تنحني بعد الأكل.

التزم بأجزاء صغيرة ومتكررة من الطعام وخيارات الوجبات الخفيفة الصحية.