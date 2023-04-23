شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز علامات وأعراض داء الثعلبة لو بتعاني من تساقط شعر فى بعض مناطق الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء الثعلبة هو نوع من تساقط الشعر يحدث عندما يهاجم جهازك المناعي بصيلات الشعر، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن مصطلح "الثعلبة" يعني تساقط الشعر، ولكن ليست كل أنواع الثعلبة مرتبطة بالمناعة الذاتية.





ما هى أبرز علامات وأعراض داء الثعلبة ؟

يعتبر تساقط الشعر المفاجئ هو العلامة الأولى والأكثر شيوعًا لمرض الثعلبة البقعية، حيث أبلغ بعض الأشخاص الذين يعانون من AA أيضًا عن شعورهم بالحكة أو الحرق أو الوخز قبل أن يفقدوا شعرهم، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من تمدد الأوعية الدموية لا يعانون من أي أعراض ملحوظة بخلاف تساقط الشعر، وقد يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام.



عندما يكون لديك داء الثعلبة، قد تلاحظ تساقط شعرك من فروة رأسك في كتل مستديرة ، وقد يصل حجم كل منها إلى ربع. هذا بسبب الالتهاب حول بصيلات الشعر، مما يجعلها غير قادرة على دعم خيوط الشعر.



قد يختلف مدى وموقع داء الثعلبة بناءً على كل من الشدة والنوع الفرعي. في بعض الحالات ، قد تتساقط بقع صغيرة فقط من الشعر. نوع أكثر شدة من الثعلبة، يسمى داء الثعلبة الكلي، قد يسبب المزيد من تساقط الشعر في جميع أنحاء فروة الرأس.



قد يفقد بعض الناس الشعر من الحواجب والرموش والجسم من نوع فرعي نادر يسمى الثعلبة العالمية.



بالإضافة إلى ذلك، يرى ما بين 10 و20% من الأشخاص المصابين بالثعلبة البقعية تغيرات في الأظافر. قد يشمل ذلك الأظافر الجافة والهشة، وكذلك الأظافر الحمراء، قد تحتوي أظافرك أيضًا على حفر وتشعر بخشونة شديدة عند لمسها السهم الأيمنتميل مثل هذه التغيرات المرتبطة بالأظافر إلى أن تكون مرتبطة بحالات أكثر شدة من داء الثعلبة، والتي قد تعاني أيضًا من تساقط الشعر على نطاق واسع.

لا يوجد علاج للثعلبة البقعية، لكن العلاجات قد تساعد في تعزيز نمو الشعر يعاني بعض الأشخاص من دورات متعددة من تساقط الشعر مدى الحياة، بينما قد يمر البعض الآخر بدورة واحدة فقط.

السبب الدقيق لمرض الثعلبة البقعية غير معروف ، ولكن يعتقد أن مرض المناعة الذاتية هذا يحدث بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من داء الثعلبة أو اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض الغدة الدرقية أو الذئبة أو مرض السكري.



قد تتطور الثعلبة البقعية في أي عمر، ولكن معظم الأشخاص المصابين بمرض المناعة الذاتية هذا يبدأون في ظهور الأعراض كطفل أو مراهق.

يتم تشخيص داء الثعلبة في المقام الأول من خلال الفحص البدني، و سيتحقق طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك من علامات تساقط الشعر على فروة رأسك ووجهك وجسمك، بالإضافة إلى التغيرات في أظافرك بالإضافة إلى ذلك ، قد يطلبون إجراء اختبارات الدم لتحديد ما إذا كنت تعاني من أمراض المناعة الذاتية الأخرى ، على سبيل المثال ، مشاكل الغدة الدرقية.

تعتبر الثعلبة البقعية حالة غير متوقعة بينما قد ينمو شعرك مرة أخرى، لا يمكن تحديد ما إذا كانت إعادة نمو الشعر دائمة، أو إذا كان هناك خطر من تساقطه مرة أخرى.



على الجانب الأخر يعاني بعض الأشخاص المصابين بالثعلبة البقعية من نوبة واحدة فقط من تساقط الشعر في حياتهم.

المدة الدقيقة لمرض الثعلبة البقعية غير معروفة قد ينمو شعرك مرة أخرى ، لكن من الممكن أن تعود هذه الحالة يمكنك أيضًا تطوير أنواع أخرى من أمراض المناعة الذاتية في المستقبل ، لذلك من المهم أن يراقب طبيبك حالتك ويطلب فحوصات معملية منتظمة.

ما هى خيارات العلاج والأدوية لمرض الثعلبة البقعية؟في حين أن العلاج الدقيق للحاصة البقعية قد يعتمد على شدته ونوعه ، فمن المرجح أن يوصي طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك بمجموعة من الأدوية بالإضافة إلى تغييرات نمط الحياة التي قد تساعدك على الشعور بالتحسن.يمكن علاج الثعلبة البقعية بمجموعة من الأدوية التي إما تساعد في تقليل هجوم الجهاز المناعي على بصيلات الشعر، أو تساعد في تعزيز نمو الشعر قد تشمل هذه ما يلي:-الستيرويدات القشرية المعروفة أيضًا باسم "المنشطات" ، قد تساعد الأدوية مثل بريدنيزون في تقليل الالتهاب وهجوم جهاز المناعة على بصيلات الشعر قد تكون هذه عن طريق الفم ، أو موضعية ، أو عن طريق الحقن ، وقد تكون النتائج تدريجية.

-المينوكسيديل (روجين) يباع عادةً بدون وصفة طبية لعلاج الصلع النمطي ، لكن المينوكسيديل قد يساعد أيضًا في إعادة نمو الشعر في داء الثعلبة قد يستغرق ظهور النتائج 12 أسبوعًا على الأقل ، وغالبًا ما يتم دمجها مع العلاجات الأخرى للحصول على أفضل النتائج.

-العلاجات البديلة والتكميلية

على الرغم من عدم وجود أي علاجات بديلة أو تكميلية معروفة لعلاج داء الثعلبة بشكل فعال ، فإن بعض هذه التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن بشكل عام:

-تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا.



تجنب الحميات المبتذلة، أو "حمية اليويو" التي قد تؤدي إلى مشاكل غير مرتبطة بتساقط الشعر.

-خذ وقتًا كل يوم للاسترخاء للمساعدة في تقليل التوتر العام.

-جربي أغطية مختلفة مثل الشعر المستعار والأوشحة والقبعات لحماية رأسك من أشعة الشمس.

-إذا كنت ترغب في ذلك، جرب مستحضرات التجميل للمساعدة في إخفاء مظهر تساقط الشعر.