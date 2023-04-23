شكرا لقرائتكم خبر عن إليك العلاجات المنزلية لعسر الهضم بعد تناول الكحك فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى العديد من الأشخاص من مشاكل بالجهاز الهضمى مثل عسر الهضم ، وتتزايد الأعراض بعد تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون مثل الكحك والبسكويت في عيد الفطر المبارك ما ينتج عنه الإصابة بعسر الهضم، وهو ألم أو إزعاج مستمر أو متكرر في الجزء العلوي من البطن، وإليك الأعراض والعلاجات المنزلية وفقا لتقرير لموقع webmed

ما هي أعراض عسر الهضم؟

حرقة في المعدة أو الجزء العلوي من البطن.

وجع بطن.

الانتفاخ (الشعور بالامتلاء).

التجشؤ والغاز.

قيء وغثيان.

طعم حمضي.

غالبًا ما يعاني الأشخاص من حرقة (إحساس حارق عميق في الصدر) إلى جانب عسر الهضم لكن الحموضة نفسها هي عرض مختلف قد يشير إلى مشكلة أخرى.

العلاجات المنزلية الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد العلاجات الطبيعية المفضلة لديها لتسكين الآلام، يعمل كعامل مضاد للالتهابات يساعد على تقليل الالتهاب الكلي في الجسم وبالتالي تخفيف الآلام، يعالج الزنجبيل أيضًا الغثيان ودوار الحركة ، ويعزز المناعة ويعزز نمو الخلايا كما تم استخدامه في آلام الأسنان وآلام المفاصل، فيما يتعلق بصحة القناة الهضمية ، فهو يساعد في الحركة والإمساك وبالتالي يساعد على التخلص من الألم، كما أنه يمنع مستقبلات السيروتونين في القناة الهضمية ويهدئ الجهاز الهضمي.

الكركم

ومن المعروف أن الكركم يعالج مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، المكون الرئيسي الموجود في الكركم هو الكركم الذي يتميز بخصائص تسكين الآلام، كونه طعامًا مضادًا للالتهابات ، فهو يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب ما بعد الجراحة ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومتلازمة القولون العصبي وقرحة المعدة، كما يساعد الكركم على تعزيز وظائف الكبد وخفض نسبة الكوليسترول.

بذور الكراوية

تساعد بذور الكراوية في تحسين عملية الهضم وتقليل الألم الناتج عن عسر الهضم والانتفاخ وانتفاخ البطن ، إنه يصنع شايًا رائعًا للأشخاص الذين يعانون من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

زيت النعناع

يعتبر زيت النعناع مسكنًا رائعًا للآلام للأفراد الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، ولكن ، يمكن للمرء أن يتخطى استخدامه إذا كان ارتجاع الحمض يمثل مشكلة أيضًا.