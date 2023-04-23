شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة روسية: متغير كورونا الجديد أركتوروس شديد العدوى وطفرة من أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن الكرملين لم يكثف بعد إجراءات السلامة الوبائية الخاصة فيما يتعلق بمتغير كورونا الجديد أركتوروس، لكن القيود السابقة لا تزال قائمة، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضاف، "ليس لدينا حتى الآن أى تغييرات فى إقامة أحداث وجها لوجه بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أى إجراءات إضافية".

وكرر بيسكوف أن "بعض القيود والتدابير الاحترازية ونظام الفحص لوجود عدوى فيروس كورونا لا تزال سارية فى الكرملين، وحتى الآن لا نتحدث عن أى تحسينات".

من جانبها قالت آنا بوبوفا، رئيسة الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، إن البديل الجديد لفيروس كورونا XBB 1.16 ، الملقب بـ أركتوروسArcturus شديد العدوى، ويمكن أن يتجاوز المناعة التي تم تكوينها مسبقًا للشخص، وفقا لها، المرض يأخذ شكلا من أشكال العدوى الفيروسية التنفسية الحادة.

وأشارت بوبوفا إلى أن المتخصصين يرون خطر زيادة الإصابة بالعدوى في نهاية مايو، و حتى الآن، تم تأكيد 4 إصابات بمتغير أركتوروس Arcturus في روسيا.

في الوقت الحالي، فإن متغير Arcturus يعتبر طفرة جديدة من أوميكرون Omicron ، منتشرة فى الهند، حيث تشكل ما يقرب من 90 % من جميع إصابات كورونا، حسبما أشار مسؤول الصحة العامة الأعلى.