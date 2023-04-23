بيكربونات الصوديوم لتذويب اكبر كمية من دهون الكرش وخلطة بالفيديو

بيروت - نادين محمد - ثلاث طرق لتناول مادة غذائية واحدة لكي تتخلصي من دهون البطن. هذه المادة هي بيكربونات الصوديوم: كيف يمكنك تحضيرها بأفضل طريقة للاستفادة منها؟ وكيف تتناولينها بأكثر الطرق فعالية للتخلص من دهون البطن؟

تشتهر بيكربونات الصوديوم بخصائصها الجمالية ولكنك سوف تعشقين استخدامها أكثر عندما تعرفين أن بإمكان هذه المادة الغذائية التخلص من الدهون المخزنة في منطقة البطن خلال وقت قصير جداً. إليك فيما يلي ثلاث طرق لتحضير هذه المادة واستخدمها.

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الخصائص المنحفة لبيكربونات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم مادة قلوية ويعني هذا أن بمقدورها القضاء على الحموضة في الجسم التي تعزز من عملية تخزين الدهون، في حين أن استهلاك المواد القلوية يساعد على تحويل الدهون المخزنة إلى طاقة. وبناء عليه، فإن من شأن تناول بيكربونات الصوديوم أن يخفض أو يزيل الحموضة من الجسم ويحقق استقرار مستوى درجة الحموضة Ph مما يساعد على إنقاص الوزن بسهولة أكثر.

إليك فيما يلي أفضل ثلاث طرق لاستهلاك بيكربونات الصوديوم لفقدان أكبر كمية من دهون البطن:

1- بيكربونات الصوديوم وخل التفاح

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

كوب من الماء

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

طريقة التحضير:

امزجي خل التفاح وبايكربونات الصوديوم مع الماء واشربي هذا المزيج كل صباح على معدة فارغة قبل تناول وجبة الفطور.

إن خل الفتاح يكبح الشهية بشكل فعال ورائع، كما أنه يساعد على حرق الدهون وضبط مستوى السكر في الدم. وعند مزجه مع بايكربونات الصوديوم، فإن من شأن ذلك أن يزيد فرص فقدان الوزن.

2- بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون أو عصير الجريب فروت

المكونات:

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

حبة واحدة ليمون أو جريب فروت

نصف كوب من الماء

طريقة التحضير:

امزجي عصير الليمون أو عصير الجريب فروت مع بايكربونات الصوديوم مع الماء. حركي المزيج إلى أن تذوب البايكربونات الصوديوم. تناولي هذا المزيج على معدة فارغة قبل 20 دقيقة من تناول وجبة الفطور.

إن عصير الليمون أو عصير الجريب فروت مادة غذائية رائعة مكملة للتأثير المنحف لبايكربونات الصوديوم. وهذه الحمضيات غنية بمضادات الأكسدة مما يساعد على التخلص من السموم في الجسم، وغنية أيضاً بالألياف مما يسهل عملية الهضم ولها تأثير الشعور بالشبع وتساعد على حرق الدهون بشكل أسرع.

3- بيكربونات الصوديوم مع الفاكهة

المكونات:

كوبان من الماء

حبتان من الليمون

كوب من الفراولة

أوراق من النعنع الأخضر

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

طريقة التحضير:

ضعي جميع المكونات في خلاط كهربائي وامزيجها معاً لمدة دقيقتين. اشربي هذا المشروب مرتين في اليوم.

النعنع الأخضر والفراولة مادتان غذائيتان غنيتان بمضادات الأكسدة والفيتامينات تمد الجسم بالعناصر الغذائية وتخلصه من السموم.

تحذير مهم:

إذا كنت تتناولين أدوية وعلاجات معينة يجب أن تعرفي أن تناول الجريب فروت يمنع أنزيم معين يعمل على تراكم المنتجات الدوائية. وبالتالي فإن العلاجات تنفذ إلى الجسم دون أن يتم تحويلها إلى مجرى الدم مما قد يؤدي إلى جرعات زائدة من الدواء. لذلك يجب الحذر جيداً بشأن التفاعلات مع الأدوية.

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ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق اي من الوصفات

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