بيروت - نادين محمد -

تراكم الشحوم والدهون في منطقة البطن لا يُسبب الحرج فقط، وإنما أيضاً خطر الإصابة بأمراض مزمنة، كالسكري، القلب، الأوعية الدموية وغيرها من الأمراض. ويُمكن للعديد من الوصفات الطبيعية أن تُساهم في التخلُّص من الوزن الزائد وإزالة الكرش خلال أيام معدودة. تابعي مع "الجميلة"، تابعي أفضل وصفات ازالة الكرش بعد عزومات العيد



وصفات لإذابة الكرش مفعولها سحري

تحلم غالبية النساء في الحصول على جسم رشيق ونحيف، ومعدة مسطحة ومشدودة ولكن دائمًا هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها النساء وبالأخص الفتيات والتي تؤدي إلى زيادة الوزن، بالإضافة إلى ترهل البطن، وهي من المشاكل التي تزعجهنَّ، ويحاولنَّ دائمًا إيجاد حلول للحصول على معدة مسطحة تبرز جمال خصرهنَّ وتساعدهنَّ على الشعور بالأناقة التي يحلمون بها.

ولا تقتصر مشكلة الكرش عند النساء على شكله المزعج وغير المحبب، بل إنَّ تراكم الدهون هذا له أخطار صحية عديدة، من بينها ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

تُقدم لك "الجميلة"، خمس وصفات طبيعية سهلة وبسيطة جدًا تخلّصك من الكرش، وهكذا تتفادين المشكلات الصحية الناجمة عنه، وفي الوقت نفسه تتمتعين بجسم متناسق وجميل.

وصفة الزنجبيل وقشر الرمان

لتحضير هذه الوصفة، أنت بحاجة الى كمية صغيرة من كل من الزنجبيل وقشر الرمان والشاي الأخضر والنعناع وثلاثة أكواب من الماء.

إغلي في وعاء على النار المُكوِّنات كافة، من ثم ضعي النقيع جانبًا وحين يبرد صفيه واشربي منه ثلاثة أكواب يوميًا من دون إضافة أي كمية من السكر إليه، وخلال أيام قليلة من المواظبة على شرب هذا النقيع، ستلاحظين أنَّ حجم الكرش بدأ يتناقص.

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تحلم الكثيرات بالحصول على قوام رشيق وإزالة الكرش بسهولة أي من دون ممارسة التمارين القاسية أو اتباع أنواع الرجيم الصعبة. ويعتقدن أن هذا ليس ممكناً أو مستحيلاً. وهو اعتقاد خاطئ، إذ يمكن الاستفادة من خصائص بعض المكونات التي تتمتع بالقدرة على حرق الدهون وخصوصاً في منطثة البطن خلال وقت قصير. ولهذه الغاية ينصح بتحضير شراب الموز والكركم السحري.

وصفة الموز والكركم



من السهل تحضير هذه الوصفة. فهي تحتوي على مكونات طبيعية تتوفر بشكل دائم في منزلك: كوب من حليب جوز الهند الطبيعي، شريحتين من الأناناس، 3 ثمار موز، ملعقتا طعام من زيت جوز الهند الطبيعي، ملعقة وسط من بودرة الكركم، نصف ملعقة وسط من الزنجبيل وملعقة وسط من بذور الشيا.

ولتحضيرها يجب القيام بهذه الخطوات الضرورية.

قطعي شريحتيّ الأناناس وثمار الموز إلى مكعبات صغيرة.

أضيفي إلى المكعبات حليب جوز الهند واخفقي المكونات في الخلاط.

بعد ذلك أضيفي إلى خليط الفواكه زيت جوز الهند والكركم والزنجبيل وواصلي عملية الخفق لبضع دقائق إلى أن تحصلي على مشروب كريمي منسجم وخال من الفتات.

تناوليه فوراً لتتمكني من الاستفادة من المكونات التي يحتوي عليها. فهو يساعد جسمك على التخلص من السموم وعلى حرق الدهون الضارة وخصوصاً تلك التي تتجمع في منطقة البطن.

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الوصفة الأوروبية لازالة الكرش وإذابة الدهون

تعاني الكثير من السيدات من السمنة التي قد تأتي على عدة أشكال، حيثُ يمكن أن يختلف توزيع الدهون في الجسم باختلاف عوامل متعددة، وتظهر هذه الاختلافات بشكل الجسم، ويعد الكرش أو منطقة البطن من أشكال المعاناة من السمنة وتراكم الدهون في هذه المنطقة.

وللحصول على الجسم الذي تحلم به كل امرأة، والحصول على بطن مسطح خال من الدهون والترهلات، تقدم "الجميلة" الوصفة الأوروبية التي تعمل على سدّ الشهية، وتسريع حرق السعرات الحرارية، ومجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تخلصك من الكرش نهائياً.

الوصفة الأوروبية



المكوّنات:

ملعقة قرفة

ملعقة عسل

ملعقة كاكاو سادة

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات السابقة مع بعضها جيداً، ثم تؤخذ ملعقة واحدة على الريق يوميًا قبل الإفطار بنصف ساعة.

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وصفات فعالة بدون تعب للتخلص من الكرش والأرداف

التخلص من تراكم الدهون في منطقة البطن والارداف من الأمور الصعبة التي يسهل التخلص منها وتحتاجين إلى بعض الوصفات الطبيعية لتفتيت دهون البطن والأرداف.

خلطة الشبة البيضاء وزيت الزيتون لشد ترهلات البطن والارداف



اخلطي 2 ملعقة كبيرة من الشبة البيضاء و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من ماء الورد جيدا وضعي الخليط علي البطن والارداف ودلكي حتي تشعري بسخونة طفيفة ولفي الخليط بالرول البلاستيكي واتركي الخليط لمدة ساعتين واغسلي الخليط بالماء البارد وكرري الوصفة مرة اسبوعيا.

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