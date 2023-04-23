فوائد بذور الشيا في تسريع حرق دهون البطن

بيروت - نادين محمد - تحلمين دائماً بأن تصبحي رشيقة وأن تحافظي على وزن معتدل وتتخلصي من الدهون المتراكمة في جسمك. والخبر السار هو أنّ حلمك قد يصبح حقيقة في حال عرفت كيف تستخدمين بذور الشيا لهذه الغاية. والنتيجة: بطن مسطح وجسم خال من التكتلات.

فوائد بذور الشيا في التخسيس

تخبئ الطبيعة الكثير من الأسرار وخصوصاً حين يتعلق الأمر بخسارة الوزن. وهي تقدّم لك عدداً كبيراً من الحلول التي تساعدك على التخلص من الدهون الزائدة المزعجة والحدّ من احتمال إصابتك بأمراض خطيرة. إذاً، حان الوقت لتستفيدي من أحد تلك الأسرار: بذور الشيا. لكن عليك أن تعرفي أفضل الطرق لاستخدامها لكي تتمكني من حرق دهون جسمك عموماً وتلك المتراكمة في بطنك خصوصاً.

بذور الشيا والليمون... تركيبة استثنائية

لا تنسي أن الليمون حارق ممتاز للدهون وأنّه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ويعمل كمضاد للفيروسات المسببة لعدد من الأمراض. كما أنّه يساعد جسمك على الحفاظ على رطوبته، لا سيما أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف. وهو يساهم أيضاً في تخليصه من السموم.

أما بذور الشيا، فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف. ما يعني أنها تسهل عملية الهضم وتعزّز حرق الدهون. إذاً، ليس عليك سوى أن تتناولي هذين المكونين معاً. ولن تصدقي النتيجة التي ستحصلين عليها.

وصفة حارقة للدهون

إذاً، يعتبر جمع الليمون وبذور الشيا علاجاً فعالاً لتراكم الدهون في مناطق مختلفة من جسمك، وخصوصاً بطنك. إذاً، احرصي على أن تقومي بذلك. ولهذه الغاية طبّقي هذه الوصفة.

-حضّري أولاً هذه المكوّنات: نصف كوب من الماء، ملعقة طعام من العسل، كوب من عصير الليمون وملعقة طعام من بذور الشيا.

- ضعي بذور الشيا في الماء لكي يمتصّ الألياف التي تحتوي عليها.

-أتركي البذور في الماء لمدة ساعة واحدة.

-إمزجي الليمون والعسل جيداً وأضيفي المزيج إلى بذور الشيا والماء.

-إخفقي المكونات جيداً وتناولي ملعقة من المزيج يومياً في الصباح وقبل حلول موعد الفطور. وبعد مرور أيام قليلة ستلاحظين أن بطنك بدأ يخسر كتلته الدهنية ويصبح مسطحاً بشكل تدريجي. وبالطبع لا تنسي ممارسة الرياضة مثل المشي وتمارين القلب والأيروبيك.

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