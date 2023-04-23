شكرا لقرائتكم خبر عن الفول على رأس قائمة الأطعمة المفيدة لحمايتك من السرطان ومنع الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأبحاث الجديدة إلى أن 4 مجموعات غذائية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 15%، حيث يمكن لـ 4 مجموعات غذائية نباتية أن تساعد على معالجة الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لأحد الخبراء.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express فإن ما تأكله - أو لا تأكله - يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا فى صحتك، فى الواقع يمكن أن تكون الخيارات الغذائية الصحية واحدة من أكبر الإضافات إلى ترسانة الحماية الخاصة بك من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك السرطان، وفقًا لأحد الخبراء يمكن أن تكون 4 مجموعات غذائية فعالة بشكل خاص في منع الإصابة بالسرطان، لذا أوصى الخبير بالالتزام بهذه المجموعات الغذائية الأربع التالية: الفواكه والخضروات، تناول الحبوب، الفول، المكسرات والبذور، ويرجع السبب فى أن هذه الخيارات يمكن أن توفر الحماية داخل هذه الأطعمة الملونة.

وقال الموقع، إن هذه الأطعمة قادرة على حماية خلاياك من تلف الحمض النووي، وتعزيز صحة الأمعاء بشكل أفضل، ودعم وزن جسم أكثر صحة، موضحا أن "جميع هذه الأطعمة مهمة فى الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح الموقع إنه علاوة على ذلك، يمكن للأطعمة النباتية الصحية أن تساعد في منع الالتهابات التى يمكن أن تكون مقدمة للسرطان، مشيرا إلى أن النوع الذى يطلق عليه اسم "مزمن" يظل قائماً ويمكن أن يضع الأساس لمزيد من المشاكل الصحية، حيث إنه بمجرد وجود التهاب مزمن يزداد إنتاج الجذور الحرة، ما يزيد من ضرر الأكسدة، ويؤدي إلى المزيد من الالتهابات، هذه العملية الضارة هى أيضًا القوة الدافعة وراء المشكلات الصحية الجديدة، بما في ذلك السرطان.

وقال الموقع، إن الكركم هو أحد الأطعمة الواعدة التي تبرز عندما يتعلق الأمر بالحماية من السرطان من "التأثيرات المضادة للسرطان" إلى القوى "المضادة للالتهابات"، ويوفر الكركم مجموعة كاملة من الفوائد الصحية، كما وجدت العديد من الدراسات أن التوابل يمكن أن تقلل من انتشار السرطان وتساهم فى موت الخلايا السرطانية، مؤكدا أن العنصر النشط بيولوجيًا هو الكركمين.

ومع ذلك، فإن استخدام الفلفل أو الدهون يمكن أن يساعد في زيادة التوافر البيولوجي لهذه الأشياء الجيدة، ما يساعدك على امتصاص المزيد من المواد المفيدة، وهذا ما يجعل إقرانه بأطباق مثل الكارى والمشروبات مثل لاتيه الكركم خيارًا رائعًا.