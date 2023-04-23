شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي بممارسة الرياضة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تدير حالة مزمنة مثل التهاب القولون التقرحي ، فقد تكون مترددًا في بدء ممارسة روتينية. بعد كل شيء ، قد يكون من الصعب تخيل أن تكون نشطا عندما تكون لديك أعراض غير سارة - ومن المهم ألا تجهد نفسك ، خاصة إذا كنت تعاني من نوبة من أعراض التهاب القولون التقرحي . لكن التمارين المعتدلة قد تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD) مثل التهاب القولون التقرحي ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وفي الواقع ، يرتبط النشاط البدني الأكبر بانخفاض خطر الإصابة بنوبة مرض التهاب الأمعاء لدى الأشخاص الذين يكون مرضهم في حالة هدوء ، وفقًا لمراجعة بحثية نشرت في يونيو 2020 في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي . وأشارت دراسات صغيرة أيضًا إلى أن النشاط البدني قد يساعد في تحسين نوعية الحياة وتقليل التعب وتعزيز الصحة العقلية لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء .

التمارين والتهاب القولون التقرحي

من المعروف أن التمارين الهوائية تساعد في تخفيف التوتر ، وحتى نوبات النشاط الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة. على سبيل المثال ، وجدت دراسة نشرت في عام 2017 في المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني أنه عندما استبدل الناس 30 دقيقة من السلوك المستقر بالنشاط البدني المعتدل إلى القوي ، فقد عانوا من انخفاض في بعض علامات الالتهاب في الجسم.

لكن ضع في اعتبارك أن الشدة المعتدلة هي المفتاح لجني فوائد النشاط البدني عندما يتعلق الأمر بتقليل الالتهاب.و تعني التمارين الهوائية المعتدلة الشدة أن النشاط يرفع معدل ضربات قلبك وأنك تتعرق - ويجب أن يكون تنفسك سهلاً بما يكفي لتتحدث وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

فيما يلي بعض أشكال التمارين الهوائية المعتدلة التي قد تفكر في إضافتها إلى روتينك اليومي:

المشي السريع

الهرولة

ركوب الدراجات

السباحة أو التمارين الرياضية المائية

الرياضات مثل كرة القدم أو التنس

حتى لو لم تكن تجهد نفسك بشدة ، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من زيادة النشاط البدني. في دراسة نُشرت في يوليو 2021 في مجلة الطب ، تم ربط زيادة النشاط البدني لوقت الفراغ - ولكن ليس التمارين التي تحفز العرق - بتحسين نتائج أعراض مرض التهاب الأمعاء وتحسين نوعية الحياة.