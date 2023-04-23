شكرا لقرائتكم خبر عن انسداد الشرايين.. علامات التحذير والأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشرايين المسدودة هي حالة تتراكم فيها اللويحات في الشرايين وتحد من تدفق الدم، تتكون البلاك من الكوليسترول والكالسيوم ومواد أخرى تتراكم في جدار الشريان، يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الطبية، بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية والفشل الكلوي.

أسباب انسداد الشرايين

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أحد أكثر الأسباب شيوعًا لانسداد الشرايين، عندما تتراكم الرواسب الدهنية ، مثل الكوليسترول ، في الشرايين ، يمكن أن تضيق الشرايين وتقلل من تدفق الدم، ارتفاع ضغط الدم هو سبب شائع آخر لانسداد الشرايين. يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد إلى إتلاف جدران الشرايين والتسبب في تضييقها ومنع تدفق الدم.

التدخين هو عامل خطر رئيسي آخر لانسداد الشرايين. يدمر التدخين بطانة الشرايين ويزيد من خطر تراكم الترسبات، يمكن أن تؤدي السمنة والسكري ونمط الحياة المستقرة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بانسداد الشرايين.

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية والحالات الطبية أيضًا إلى زيادة خطر انسداد الشرايين، وتشمل هذه الجرعات العالية من بعض الستيرويدات وأدوية السكري وبعض أدوية العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين بسبب تاريخ عائلاتهم أو التركيب الجيني.

علامات التحذير من انسداد الشرايين

فيما يلي بعض العلامات الحمراء التي تشير إلى انسداد الشرايين:

ألم صدر

من أكثر العلامات التحذيرية شيوعًا لانسداد الشرايين ألم الصدر أو الانزعاج. يمكن أن يتراوح هذا الألم من خفيف إلى شديد ، ويمكن أن يشعر بالضغط أو الضغط أو الحرق، قد يكون مصحوبًا أيضًا بضيق في التنفس أو غثيان أو إرهاق.

التعب

يمكن أن يكون التعب أو الشعور العام بالتعب علامة تحذير على انسداد الشرايين، وذلك لأن القلب لا يتلقى كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين بسبب الانسداد.

التورم

يمكن أن يكون التورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين مؤشرًا على انسداد الشرايين، هذا لأن الجسم غير قادر على توزيع الدم بشكل صحيح بسبب الانسداد.

الأطراف الباردة

إذا كانت يداك وقدميك باردة في كثير من الأحيان ، فقد يكون ذلك علامة على انسداد الشرايين. هذا بسبب عدم وصول الدم الغني بالأكسجين إلى الأطراف.

ضيق في التنفس

يعد ضيق التنفس من الأعراض الشائعة الأخرى لانسداد الشرايين، وذلك لأن القلب لا يتلقى ما يكفي من الدم والأكسجين ليعمل بشكل صحيح.

الخفقان

يمكن أن يكون الخفقان ، أو عدم انتظام ضربات القلب، علامة تحذير على انسداد الشرايين، وذلك لأن القلب يظل محرومًا من الدم الغني بالأكسجين ويكافح من أجل ضخه.

دوخة

يمكن أن يكون الدوخة أو الدوار علامة على انسداد الشرايين، هذا لأن الدماغ لا يتلقى ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين ويكافح من أجل العمل بشكل صحيح.

الوقاية من انسداد الشرايين

من أجل منع انسداد الشرايين، من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي. إن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام هما عنصران أساسيان للوقاية، بالإضافة إلى ذلك ، من المهم مراقبة وإدارة أي حالات صحية موجودة ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، في بعض الحالات ، يمكن علاج الشرايين المسدودة بالأدوية أو حتى الجراحة.