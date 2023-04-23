شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على نوم أفضل ليلا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم الجيد يؤثر بشكل مباشر على صحتك العقلية والجسدية، ويمكن أن يكون له تأثير خطير على طاقتك أثناء النهار، والإنتاجية، والتوازن العاطفي ، وحتى وزنك، ومع ذلك يتقلب الكثير منا بانتظام ليلاً، ويكافح من أجل الحصول على النوم الذى يحتاجه، وفقا لما نشره موقع helpguide

وقد يبدو الحصول على نوم جيد ليلاً هدفًا مستحيلًا عندما تكون مستيقظًا تمامًا فى ساعات متأخرة من الليل، لكن لديك سيطرة أكبر على جودة نومك مما قد تدركه، مثلما يتوقف شعورك أثناء ساعات الاستيقاظ غالبًا على مدى جودة نومك ليلاً، فإن علاج صعوبات النوم غالبًا ما يمكن العثور عليه فى روتينك اليومي.

يمكن أن تتركك العادات غير الصحية أثناء النهار وخيارات نمط الحياة تتقلب وتتقلب في الليل وتؤثر سلبًا على مزاجك وصحة دماغك وقلبك وجهاز المناعة والإبداع والحيوية والوزن، ولكن من خلال تجربة النصائح التالية يمكنك الاستمتاع بنوم أفضل في الليل وتعزيز صحتك وتحسين طريقة تفكيرك وشعورك أثناء النهار.

1 - حافظ على التزامن مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعى لجسمك..

يعد المزامنة مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعي لجسمك، أو إيقاع الساعة البيولوجية، أحد أهم الاستراتيجيات للنوم بشكل أفضل. إذا كنت تحافظ على جدول نوم واستيقاظ منتظم ، فستشعر بالانتعاش والحيوية أكثر بكثير مما لو كنت تنام نفس العدد من الساعات في أوقات مختلفة، حتى لو قمت بتغيير جدول نومك بساعة أو ساعتين فقط.

2 - حاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم..

يساعد ذلك في ضبط الساعة الداخلية لجسمك وتحسين جودة نومك. اختر وقتًا للنوم عندما تشعر بالتعب عادةً ، حتى لا تتقلب وتتقلب. إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم ، يجب أن تستيقظ بشكل طبيعي دون منبه. إذا كنت بحاجة إلى منبه ، فقد تحتاج إلى وقت مبكر للنوم.

3 - تجنب النوم - حتى في عطلات نهاية الأسبوع..

كلما اختلفت مواعيد نومك في عطلة نهاية الأسبوع / أيام الأسبوع ، كلما كانت الأعراض التي تشبه اضطراب فرط الرحلات الجوية أسوأ. إذا كنت بحاجة إلى تعويض وقت متأخر من الليل ، فاختر قيلولة أثناء النهار بدلاً من النوم فيها. يتيح لك ذلك سداد ديون نومك دون الإخلال بإيقاع النوم والاستيقاظ الطبيعي.

4 - القيلولة..

القيلولة طريقة جيدة للتعويض عن فقدان النوم ، إذا كنت تواجه صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا في الليل ، فإن القيلولة يمكن أن تزيد الأمور سوءًا. خذ القيلولة من 15 إلى 20 دقيقة في وقت مبكر من بعد الظهر.

5 - ابدأ يومك بوجبة فطور صحية..

من بين الكثير من الفوائد الصحية الأخرى ، يمكن أن يساعد تناول وجبة إفطار متوازنة في مزامنة ساعتك البيولوجية عن طريق إخبار جسمك أن الوقت قد حان للاستيقاظ والمضي قدمًا. من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى تأخير إيقاع السكر في الدم ، وخفض طاقتك ، وزيادة التوتر ، وهي عوامل قد تعطل النوم.

6 - حارب النعاس بعد العشاء..

إذا شعرت بالنعاس قبل موعد نومك ، انزل عن الأريكة وافعل شيئًا محفزًا بشكل معتدل ، مثل غسل الأطباق أو الاتصال بصديق أو تجهيز الملابس لليوم التالي. إذا استسلمت للنعاس ، فقد تستيقظ في وقت لاحق من الليل وتجد صعوبة في العودة إلى النوم.