شكرا لقرائتكم خبر عن فى الصيف خلى بالك من الأمراض المرتبطة بالحرارة.. أبرزها ضربة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل عام فى الصيف تزداد شدة الحرارة، ونتيجة لذلك أصبحت ضربات الشمس أكثر شيوعًا من أى وقت مضى، ما يؤثر على صحة الناس ورفاههم ويؤدى إلى الوفاة.

وفقًا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC) حسب موقع " onlymyhealth "، يناقش الأمراض الشائعة المرتبطة بالحرارة التى يجب على الناس الانتباه لها وطرق الوقاية منها.

أنواع الأمراض المرتبطة بالحرارة وخطوات التعامل معها

هناك أنواع مختلفة من الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتشمل هذه:

تشنجات حرارية

تشنجات الحرارة هي تقلصات عضلية أثناء أو بعد ممارسة التمارين الرياضية في درجات حرارة عالية، على الرغم من أنه أخف أشكال أمراض الحرارة ، إلا أنه لا يزال مؤلمًا ومزعجًا يمكنك أيضًا تجربة بشرة متدفقة ورطبة.

الإنهاك الحراري

يحدث الإرهاق الحراري عندما يعاني الجسم من فقدان الماء والملح، وهو ناتج عن الحرارة الشديدة والتعرق لفترات طويلة، تشمل الأعراض الشائعة التعرق الشديد والغثيان والقيء والضعف والإرهاق وسرعة النبض.

ضربة شمس

ضربة الشمس، هي أخطر أشكال أمراض الحرارة، يحدث عندما يتعرض الجسم لدرجات حرارة عالية لساعات طويلة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته ويؤدي إلى أعراض مثل التعرق الشديد وسرعة النبض وتشنجات العضلات والتعب والجلد الساخن والجاف، في الحالات الشديدة ، يمكن أن تتسبب ضربة الشمس في حدوث نوبات ووفيات.

التدابير الواجب اتخاذها

بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها هي:

انتقل إلى مكان بارد واسترح

تجنب ممارسة الرياضة

قم بإزالة الملابس الزائدة

تهوية الجلد

قم ببعض تمارين الإطالة

حافظ على رطوبتك؛ اشرب الماء الذي يحتوي على الملح والسكر

نصائح وقائية

ينتشر الإرهاق الحراري وضربة الشمس بشكل كبير خلال موسم الصيف، لذلك ، من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضده: