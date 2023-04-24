شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حالات من أمراض المناعة الذاتية تؤثر على شكلك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تلحق اضطرابات المناعة الذاتية الضرر بالجسم بطرق غير مرئية علاوة على ذلك ، يؤثر بعضها على مظهرك الخارجي أيضًا و قد تصاب بطفح جلدي ، على سبيل المثال ، أو بقع على فروة رأسك، وحسب ما ذكره موقعeverydayhealth هناك ثمانية من أمراض المناعة الذاتية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على بشرتك وشعرك ومفاصلك وهى:

1: الصدفية

يمكن أن تتسبب الصدفية في ظهور بقع متقشرة من الجلد وينتج عن الصدفية اللويحية ، وهي أكثر أشكال الصدفية شيوعًا ، الإفراط السريع في إنتاج خلايا الجلد. تتراكم هذه الخلايا مسببة لويحات ، وغالبًا على الركبتين والمرفقين وأسفل الظهر وفروة الرأس.

2:الثعلبة

يمكن أن تسبب الثعلبة البقعية بقع دائرية في فروة الرأس في حين أنه من الطبيعي أن تتساقط كمية من الشعر مع الغسيل والتصفيف اليومي ، فإن تساقط الشعر الذي ينتج عنه بقع صلعاء كبيرة قد يكون بسبب داء الثعلبة ، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي بصيلات الشعر.

يتسم المرض بتساقط الشعر الذي يحدث على شكل بقع دائرية ، ولكن يمكن أن يؤثر أحيانًا على كل شعر فروة الرأس أو الجسم .

3:البهاق

يمكن أن يسبب البهاق ظهور بقع خفيفة من الجلد يحدث البهاق عندما يقوم الجهاز المناعي بتدمير الخلايا الصباغية ، وهي خلايا الجلد التي تصنع الصبغة ، تاركة وراءها بقعًا بيضاء أو فاتحة من الجلد، و في بعض الحالات قد تفقد بشرة الشخص كل لونها وتتحول إلى اللون الأبيض تمامًا ، وفقًا لمؤسسة أبحاث البهاق . يمكن أن تؤثر الحالة أيضًا على الشعر وداخل الفم والعينين.

4:قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية جفاف الجلد وتساقط الشعر وزيادة الوزن، ويحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية هرمونات كافية، غالبًا ما ينتج قصور الغدة الدرقية عن التهاب الغدة الدرقية في هاشيموتو ، وهو اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي الغدة الدرقية.

5:التهاب المفاصل الروماتويدى

في حالة التهاب المفاصل الروماتويدى يهاجم الجهاز المناعي بطانة المفاصل ، مما يؤدي إلى الالتهاب والألم والتورم إذا لم يتم علاج المرض ، فقد يتسبب في تلف دائم للعظام والغضاريف في المفاصل.

6:مرض السكر

يمكن أن يسبب داء السكري من النوع الأول بشرة جافة وحكة في الجلد.

7:مرض الذئبة

يمكن أن يسبب مرض الذئبة طفح جلدي على شكل فراشة عبر الأنف والخدود

8: التهاب الجلد

التهاب الجلد والعضلات هو مرض التهابي نادر يسبب طفحًا جلديًا على الكتفين وأعلى الصدر والظهر وحول مفاصل الأصابع وكذلك على الوجه والجفون.