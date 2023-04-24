بيروت - نادين محمد -

أشياء تنزل الوزن بدون رجيم يمكنك القيام بها بدون اتباع نظام غذائي قاسٍ وذلك من خلال القيام بإجراء تعديلات بسيطة على نمط حياتك. إليك أبرز الأشياء التي تنزل الوزن بدون رجيم

1-عدم تخطي وجبة الإفطار

عدم تخطي وجبة الإفطار​

يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار طريقة رائعة لخفض السعرات الحرارية، لكن ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم.

2- تجنبي العصائر المحلاة

ابتعدي عن المشروبات المحلاة، فهي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ولكن في المقابل عليك الإكثار من تناول الماء والحليب الخالي من الدسم جربي تناول كوب من عصير الخضروات فهي غنية بالألياف التي تمنحك الشبع لفترة أطول .

ويمكنك الإكثار من تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الكثير من الألياف أيضاً.

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3- تناولي الحبوب الكاملة



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​تناولي الحبوب الكاملة

عليك تجنب تناول الحبوب الكاملة مثل الخبز الأبيض والكعك والبسكويت والمعجنات. واختاري الخبز والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني ورقائق النخالة والفشار .

4-تناولي البروتين



تناولي البروتين

تناولي البروتين في كل وجبة، سيساعدك إضافة البروتين قليل الدسم إلى كل وجبة في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول.

جربي الزبادي قليل الدسم أو المكسرات أو زبدة الفول السوداني أو البيض أو الفاصوليا أو اللحوم الخالية من الدهون.

وجبات صغيرة ومتكررة

يمكنك تناول وجبات صغيرة ومتكررة كل 3-4 ساعات، للحفاظ على مستويات السكر في الدم وتجنب الإفراط في تناول الطعام .

وجبات صغيرة ومتكررة ​

5- تناولي الطعام بانتباه

يجب عليك تناول الطعام ببطء والمضغ جيداً وحاولي أن تطيلي وقت الوجبة إلى 20 دقيقة للسماح للجسم بتسجيل جميع إشارات الشبع. يجب التوقف عن تناول الطعام أمام التلفاز أو أثناء تصفح الموبايل أو الإنترنت.

عليك القيام بتخزين المزيد من السعرات الحرارية في مطبخك؛ حتى لا تضطري عند الشعور بالجوع إلى تناول أطعمة مرتفعة في السعرات الحرارية.

تناولي الطعام بانتباه ​

6- ممارسة التمرينات

يمكن أن يساعد أداء التمارين الرياضية، وخاصة تمارين القوة، في تعزيز الأيض وسرعة فقدان الوزن.

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ممارسة التمرينات ​

7-قلّلي من التوتر

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قللي من التوتر

حاولي تقليل التوتر، يمكن أن يتداخل إنتاج الكورتيزول المتزايد المرتبط بالتوتر مع فقدان الوزن. قد تساعد استراتيجيات الحد من الإجهاد في تعزيز فقدان الوزن.