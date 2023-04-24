شكرا لقرائتكم خبر عن السهر فى العيد يؤثر على جسمك.. يضعف ذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من انتهاء شهر رمضان وقدوم عيد الفطر يقضى الجميع ساعات الليل كلها مستيقظا للاستمتاع بأجواء العيد مع الأهل الاحبة، ولكن إذا ام تحصل على ما للا يقل عن 7 ساعات نوم قد تعرض جسمك للكثير من المضاعفات، نتيجة تأثير السهر على الجسم.

كم من النوم تحتاجه بالفعل؟

وفقا لتقرير موقع everydayhealth ، يوضح جدول البيانات التالية كم يلزمك من النوم:

البالغون ، 65 سنة: من 7 إلى 8 ساعات.

البالغون من 26 إلى 64 سنة: من 7 إلى 9 ساعات.

الشباب ، من 18 إلى 25 سنة: من 7 إلى 9 ساعات.

المراهقون ، من 14 إلى 17 سنة: من 8 إلى 10 ساعات.

الأطفال في سن المدرسة ، من 6 إلى 13 سنة: من 9 إلى 11 ساعة.

أطفال ما قبل المدرسة ، من 3 إلى 5 سنوات: من 10 إلى 13 ساعة.

الأطفال الصغار ، من سنة إلى سنتين: من 11 إلى 14 ساعة.

الرضع ، من 4 إلى 11 شهرًا: من 12 إلى 15 ساعة.

حديثو الولادة ، من 0 إلى 3 أشهر: من 14 إلى 17 ساعة.

ماذا يحدث عندما لا تحصل على قسط كاف من النوم؟

يمكن أن تشمل المشاكل قصيرة المدى ما يلي :

قلة اليقظة. حتى أن تفويت أقل من 1.5 ساعة يمكن أن يكون لها تأثير على شعورك.

نعاس مفرط أثناء النهار. يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس والتعب الشديد أثناء النهار.

وضعف الذاكرة. يمكن أن تؤثر قلة النوم على قدرتك على التفكير والتذكر ومعالجة المعلومات.

ضغوط العلاقة. يمكن أن يجعلك تشعر بتقلب المزاج ويمكن أن تصبح أكثر عرضة للصراعات مع الآخرين.

جودة الحياة. قد تقل احتمالية مشاركتك في الأنشطة اليومية العادية أو ممارسة الرياضة.