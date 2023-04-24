شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل ونفسك فى الرنجة والفسيخ.. اعرفى أضرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الرنجة على سفرة كل بيت مصري في عيد الفطر كنوع من مظاهر الاحتفال المتوارثة، ولكن هل يجب على المرأة الحامل تجنب تناولها.

يجب أخذ الطعام في الاعتبار أثناء الحمل ، خاصة مع تلك التي تعتبر خطرة. ومن بين هذه الأطعمة "المحظورة" نجد اللحوم المدخنة وخاصة الأسماك والأسماك المملحة، ووفقا لموقع " clevelandclinic " نوضح سبب عدم التوصية بها والعواقب التي قد تترتب على الجنين.

لماذا لا تأكل السمك المدخن والمملح؟

على الرغم من أن العديد من الأطعمة ، التي سنسميها محظورة أثناء الحمل ، شائعة الاستخدام عندما لا نفعل ذلك، يجب أن نكون حذرين معها. والسبب هو أنه أثناء الحمل مملحًا ومدخنًا ، يمكن أن يصبح خطرًا على الأم ، بل وأكثر خطورة على الجنين.

الأمراض التي تمر دون الحمل مثل الزكام البسيط ولا تكاد تسبب أي مشاكل ، مثل داء الليستريات وداء المقوسات ، إذا تم التقاطها أثناء الحمل وانتقلت إلى الجنين ، يمكن أن يكون لها عواقب خطيرة : الإجهاض ، والإملاص ، والشلل الدماغي ، والعمى ، إلخ.

اثنان من الأمراض الناجمة عن استهلاك الأسماك المدخنة والمملحة ، من بين الأطعمة الأخرى ، داء المقوسات وداء الليستريات، الأطعمة الأخرى ، مثل الحليب الخام أو الفواكه والخضروات غير المغسولة ، يمكن أن تسببها أيضًا. في كلتا الحالتين ، ستعاني الأم من الحمى وآلام العضلات والإسهال والصداع.

التمليح أثناء الحمل

من الأطعمة التي يجب تناولها بحذر أثناء الحمل الأسماك المملحة، بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم إخضاعها لأي عملية طهي لذا يمكن أن تكون معرضة للكثير من الطفليات.

من ناحية أخرى ، تحتوي الأطعمة المملحة على الكثير من الملح، الاستهلاك المفرط للملح أثناء الحمل ضار بالأم وقد يكون له عواقب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل ومشاكل الكلى.

خلال فترة الحمل ، عليك تجنب الأسماك المدخنة والمحار ، والسلمون ، والسلمون المرقط ، وسمك القد ، والتونة ، والماكريل، بالإضافة إلى الأطعمة المدخنة ، فإنها تشكل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ، مثل التسمم الغذائي ، ولكنها لا تؤثر على الجنين حتى عندما تصاب الأم بالمرض. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الأطعمة المدخنة ، مثل المأكولات البحرية ، يمكن أن تسبب الحساسية ، حتى لو لم تكن قد تناولتها من قبل.