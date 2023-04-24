شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تشخيص الشلل الدماغي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشلل الدماغى واحد من أكثر الأمراض شيوعا قد يكون بسبب التعرض لحادث اوبسبب طفرة جينية او التعرض لعدوى في الطفولة أدت لذلك مثل التهاب السحايا الفيروسى أو الجرثومى أو أي حالة أخرى يصاحبها حمى شديدة.

وحسب ما ذكره موقع webmed فعادةً ما يتطلب تشخيص الإصابة بالشلل الدماغي تصويرًا متعددًا واختبارات معملية إذا اشتبه الطبيب في إصابة الطفل بالشلل الدماغي ، فسيقوم بإجراء فحص بدني وقد يحيل الطفل إلى أخصائي.





سيخضع معظم الأطفال لعدة اختبارات وهى:

-يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) موجات الراديو في مغناطيس كبير لتكوين صورة لدماغ الطفل لا تنطوي على إشعاع.

-لا يمكن إجراء الموجات فوق الصوتية في الجمجمة - الموجات فوق الصوتية للرأس - إلا عند الأطفال تنشئ الموجات فوق الصوتية صورًا عن طريق إرسال موجات صوتية إلى الجسم ترتد إلى الوراء.

-يعد التصوير المقطعي المحوسب (CT) نوعًا من الأشعة السينية التي تخلق صورًا مقطعية للدماغ أو أجزاء أخرى من الجسم.

-يسجل اختبار يسمى مخطط كهربية الدماغ (EEG) النشاط الكهربائي في الدماغ لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من نوبات يتضمن ربط أقطاب كهربائية بفروة رأس الشخص.

-يبحث تخطيط كهربية العضل (EMG) واختبارات التوصيل العصبي عن مشاكل في الأعصاب أو العضلات.

-اختبارات الدم والبول والجلد ليست ضرورية دائمًا ومع ذلك ، في بعض الأحيان يطلب الأطباء هذه الاختبارات للبحث عن حالات أخرى محتملة ، مثل الجينات أو مشاكل التمثيل الغذائي.

إذا تم تشخيص إصابة شخص ما بالشلل الدماغي ، فستبحث الاختبارات الإضافية عن المشكلات الحسية أو التنموية التي تسببها الحالة مثل :

-رؤية

-سمع

-خطاب

-حركة

-القدرة العقلية أو المعرفية

-تنمية أخرى

توجد عدة أنواع من الشلل الدماغي ، بناءً على نوع مشاكل الحركة التي يعاني منها الشخص ومكان وجودها في الجسم النوع الأكثر شيوعًا هو الشلل الدماغي التشنجي ، حيث يصيب حوالي 70 إلى 80 بالمائة من المصابين بهذه الحالة، و الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع لديهم قوة عضلية متزايدة ، مما يسبب تيبس العضلات وحركات تبدو محرجة.

يعاني الأشخاص المصابون بخلل الحركة أو الشلل الدماغي (حوالي 10 بالمائة من الحالات) من تغيرات في توتر العضلات ، مما يتسبب في حركات سريعة متشنجة أو حركات بطيئة وغير منضبطة.



تستخدم مجموعة كبيرة من الأدوية لعلاج أعراض أو مضاعفات الشلل الدماغي المختلفة وهى : تستخدم مجموعة كبيرة من الأدوية لعلاج أعراض أو مضاعفات الشلل الدماغي المختلفة وهى :

-تستخدم الأدوية التي تسمى مضادات الكولين للمساعدة في الحركات غير المنضبطة إنهم يعملون عن طريق منع المواد الكيميائية في الدماغ التي تسبب الحركات.

-سموم البوتولينوم هي أدوية مانعة للعضلات العصبية مصنوعة من البكتيريا يمكنهم تقليل الحركات غير المنضبطة في العضلات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.

-الأدوية المستخدمة لوقف أو تقليل النوبات تسمى الأدوية المضادة للنوبات (التي كانت تسمى سابقًا مضادات الاختلاج أو الأدوية المضادة للصرع) قد يحتاج الأشخاص في بعض الأحيان إلى تغيير الأدوية المضادة للنوبات إذا توقف الدواء الذي يتناولونه عن العمل.

-البنزوديازيبينات هي مجموعة أخرى من الأدوية التي تستخدم أحيانًا على المدى القصير لعلاج النوبة لا يتم تناولها عادة لفترات طويلة.

-يمكن وصف مرخيات العضلات ، التي تسمى مضادات اللدائن ، لتخفيف تيبس العضلات ، والهزات ، والأعراض المماثلة. يمكنهم أيضًا زيادة نطاق الحركة لدى شخص مصاب بالشلل الدماغي.

-يمكن أن تعالج مضادات الالتهاب أنواعًا مختلفة من الألم الذي قد يعاني منه الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي يشمل ذلك آلام البطن، وآلام العضلات أو المفاصل ، والألم بعد الجراحة ، والألم الناجم عن العلاجات الأخرى ، مثل الحقن أو وضع أنبوب التغذية.

-مضادات الاكتئاب هي الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب أو القلق لدى الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي. في بعض الأحيان ، تستخدم مضادات الاكتئاب أيضًا لعلاج الألم حتى عند المصابين بالشلل الدماغي الذين لا يعانون من الاكتئاب أو القلق.

-يعد الإمساك أمرًا شائعًا عند الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ، لذلك يمكن وصف المسهلات وملينات البراز للمساعدة في حركة الأمعاء.