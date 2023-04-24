شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للعلاج بالتبريد.. منها فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يقلل العلاج البارد ، المعروف أيضًا باسم العلاج بالتبريد ، الألم ، ويعزز تعافي العضلات ، بل ويساعد في إنقاص الوزن، وبدأ العلاج بالتبريد ، وهو شكل من أشكال العلاج البارد ، يكتسب قوة في السنوات الأخيرة. العديد من الرياضيين والمشاهير المحترفين وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وتشمل الأشكال الشائعة للعلاج البارد العلاج بالماء البارد ، مثل الحمامات المثلجة والغطس المبرد ، والعلاج بالتبريد لكامل الجسم (WBC) ، والذي يستخدم الهواء ، بدلاً من الماء ، لتحقيق نتائج علاجية محتملة. يتضمن WBC نوبات قصيرة في غرفة صغيرة (تُعرف أيضًا باسم غرفة التبريد) التي تم تبريدها .

الفوائد الصحية لغرفة العلاج بالتبريد

تستخدم غرف العلاج بالتبريد تقنيات التبريد الفائق التي تغمر جسمك في درجات حرارة أقل من درجة التجمد وتوفر مزايا صحية محتملة.

1 - يعزز تعافي العضلات بعد التمرين

غالبًا ما يستخدم العلاج بالتبريد لتسريع تعافي العضلات بعد التمرين، ولفهم السبب ، نحتاج أولاً إلى فهم ما يحدث للجسم عندما يبرد ويعاد تسخينه. أولاً ، يستجيب جسمك لدرجات الحرارة الباردة عن طريق تضييق الأوعية الدموية (المعروف باسم تضيق الأوعية) ، وإرسال كل دمك نحو أعضائك. عندما يحدث هذا ، يكتسب دمك المزيد من الأكسجين والمواد المغذية ، كما يوضح جريج لاريفي ، طبيب العلاج بتقويم العمود الفقري والمؤسس والرئيس التنفيذي للمركز الطبي المتكامل في جوبيتر ، فلوريدا.

بعد ذلك ، بمجرد ترك البرد ودفء جسمك مرة أخرى ، تتمدد الأوعية الدموية (المعروفة باسم توسع الأوعية) ، مما يرسل الأكسجين والدم الغني بالمغذيات إلى أنسجتك. يشرح الدكتور لاريفي أن هذا التدفق المتزايد للدم يزيل الالتهابات والسموم التي تراكمت أثناء التمرين ، مما يساعد على بدء التعافي.

2 - قد يحسن النوم

استنادًا إلى الأدلة الحالية ، قد يساعد العلاج بالتبريد في النوم ،

وجدت دراسة نُشرت في مارس 2019 في BMC Research Notes أن لاعبي كرة القدم تحركوا بشكل أقل أثناء الليل (تم القياس عبر أجهزة المعصم) وأبلغوا عن نوم أفضل بعد ثلاث دقائق من العلاج بالتبريد الجزئي .

و العلاج بالتبريد قد يساعدنا على النوم من خلال المساعدة في تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي. هذا هو جانب "الراحة والهضم" من الجهاز العصبي اللاإرادي (أو "التلقائي") ، الذي يتولى إدارة وظائف الجسم عندما نشعر بالهدوء والأمان ،

3 - يحسن الآلام المزمنة

قد يخفف العلاج بالتبريد من الألم المزمن بعدة طرق مختلفة.

أولاً ، البرد مسكن قصير الأمد (أو مسكن للآلام). فكرفى وضع كيس ثلج على الكاحل الملتوي. يعتقد العلماء أن البرودة تعمل عن طريق إبطاء انتقال العصب (عندما يطلق العصب إشارة إلى الدماغ) في خلايا الألم وقد يقلل العلاج بالتبريد أيضًا من الألم عن طريق تقليل الالتهاب ، وهي سمة مميزة لحالات الألم المزمن المرتبط بالالتهابات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار اللاصق

.4 - يعالج بعض الأمراض الجلدية المزمنة

يساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف الحكة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) ، وهي حالة جلدية مزمنة تتميز بجلد جاف وملتهب.

5 - يساعد في إنقاص الوزن

قد يؤدي قضاء الوقت في البرد إلى تسريع عملية الأيض حيث يعمل جسمك على البقاء دافئًا. من الناحية النظرية ، إذا قمت بزيادة حرق السعرات الحرارية ، فقد تتمكن من خلق نقص في السعرات الحرارية اللازمة لفقدان الوزن.